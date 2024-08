Festival Agosto da Juventude junta arte e formação em programação gratuita

Foto: José de Holanda/Divulgação Arnaldo Antunes

Fortaleza recebe neste fim de semana a primeira edição do Festival Agosto da Juventude. Com o objetivo de promover ações e atividades de formação, culturais e de desenvolvimento social para os jovens da Capital, o evento tem início nesta quinta-feira, 8, com programação extensa e gratuita ocorrendo até sábado, 10.

Promovido pela Secretaria da Juventude e Secretaria da Cultura do Estado, o festival será realizado nas dependências do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ocupando as salas do Cinema do Dragão, a Praça Verde, galerias e também dependências do Hub Cultural Porto Dragão.

"No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Juventude, o Governo do Ceará quer proporcionar aos jovens e às jovens do estado um megafestival, com grandes atrações musicais, mas também com oficinas, workshops, palestras, exposições, cinema, jogos, capacitação profissional, atividades esportivas e muito mais. Tudo o que a juventude cearense tem direito!", comenta Adelita Monteiro, secretária da Juventude do Ceará.

Na programação, um dos destaques do Festival são os espaços para a realização de atividades de capacitação educacional e profissional, além de oportunidades de emprego e carreira em parceria com secretarias do Governo do Estado.

"Sempre foi um objetivo nosso construir uma programação diversa, assim foram surgindo as ideias da programação do festival, sempre trazendo a juventude como grande protagonista do evento", complementa a secretária.

Datado em 12 de agosto, o Dia Mundial da Juventude foi criado para reforçar a importância dos jovens para o desenvolvimento e progresso da sociedade. No evento em Fortaleza, a juventude será o principal agente das ações programadas que vão desde oficinas, espetáculos e exibições de filmes.

"Para mim está sendo muito gratificante e importante para a minha carreira profissional participar deste momento. Além de estar trabalhando como fotógrafa no Festival da Juventude, ensinar fotografia, especialmente de celular, me pega muito porque foi como eu comecei", relembra a fotógrafa Jeny Sousa.

Ministrando a oficina "Fotografia com Celular", na sexta-feira, 9, a cearense detalha que o momento irá durar cerca de 2 horas e será abordado desde os princípios básicos da funcionalidade até a discussão sobre a relevância da fotografia de celular. "Eu acho muito importante a gente começar debatendo sobre a importância da fotografia móvel, a importância de você ter um celular para, a qualquer momento, você poder registrar o que aconteça, ter a sua própria narrativa, ter a fotografia como um poder de voz também na sociedade", explica.

Além das oficinas e workshops, o Festival Agosto da Juventude também contará com exibição de filmes cearenses, como "A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes, na quinta-feira, 8; "Estranho Caminho", do cineasta Guto Parente, na sexta-feira, 9; e de outras produções locais que encerram a programação da sexta-feira, 10.

Um dos momentos mais aguardados do Festival, são os shows gratuitos na Praça Verde. Entre as atrações, nomes conhecidos entre o público como Vanessa A Cantora, DJ Lolost, Forrozão Tropikália e Arnaldo Antunes.

Referência na música local, Mateus Fazeno Rock também se apresenta durante o evento no sábado, 10. Reconhecido como nome destaque na cena musical atual, o artista avalia as ações de formação no Festival para o desenvolvimento dos jovens de Fortaleza.

"A minha torcida vai para que essa formação chegue na periferia, chegue nas pessoas negras, nas pessoas indígenas, nas pessoas trans de periferia e que elas possam ter acesso a isso e consigam usufruir dessas formações com qualidade. Porque o que eu observo com as pessoas com quem eu troco, encontro e converso é que, quando elas vão para essas formações, elas vão com sede, com tudo de si. Geralmente são pessoas que já têm muitos conhecimentos, já são pesquisadores, criadores, profissionais naquilo que estão se propondo a fazer ou descobrindo. E esses espaços só servem para ampliar esses conhecimentos, né? Para além de tudo, eu acho que essas formações deixam nas pessoas um desejo de que elas possam transformar o seu fazer diário e cotidiano", analisa.

Sobre sua apresentação, Mateus Fazendo Rock deseja: "Eu espero ver as oficinas todas lotadas de gente massa, talentosa, que precisa desses acessos. Espero encontrar nos shows da Praça Verde os meus e as minhas, meus amigos e amigas e, enfim, toda a juventude que se identifica com a nossa música! E espero que as pessoas vão e voltem pra casa bem, em segurança".

Então, o que falta depois disso é esse lugar no mercado de trabalho, como esse mercado de trabalho dentro da cultura pode ser acessado por esses novos profissionais que vão se formar em diversas áreas, seja artística ou técnica. E, enfim, como é que não só os centros culturais, mas qualquer outra iniciativa consegue fazer com que esse acesso ao trabalho, essa oportunidade, possa ser dada a jovens negros e jovens negras, jovens de favela que estão começando e se inserindo, porque fica aí essa lacuna de uma melhor circulação e fruição entre tanta gente talentosa.



Festival Agosto da Juventude

Quando: quinta, 8, a sábado, 10

quinta, 8, a sábado, 10 Onde: Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @dragão do mar





Programação de atividades

Quinta-feira, 8

8h às 12h: Abertura do Festival Agosto do Aluno com Aulão Enem

Onde: Praça Verde

14h às 17h: Jovens Talk com Matteus Batista, Leticia Marques e Supremmas

Onde: Teatro Dragão do Mar

Acesso por ordem de chegada

14h às 18h: Sala de Jogos + Conhecendo Nossa Cagece virtual

Onde: Multigaleria do Dragão do Mar

Acesso por ordem de chegada

14h: Exibição especial de “A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

14h às 18h: Mostra de Arte e Cultura “Festival Alunos que Inspiram”

Onde: Arena Dragão do Mar

14h às 15h: Oficina Ceará Credi Mulher com Secretaria das Mulheres

Onde: no Auditório

15h30min às 17h: Palestra sobre “Educação Financeira” com Banco do Brasil

Onde: no Auditório

14h às 17h: Exposição Benício Pitaguary

Onde: Varanda dos Museus

14h às 17h: Oficina de Passinho do Reggae com Educa Reggae

Onde: Sala 14 do Hub Cultural Porto Dragão

15h: Workshop de Currículo com Secretaria do Trabalho

Onde: Sala 8 do Hub Cultural Porto Dragão

14h às 17h: Balcão de Empregos com Secretaria do Trabalho

Onde: Praça da Artes do Hub Cultural Porto Dragão

15h30min às 17h: Oficina “Cobertura Colaborativa” com Ingrid Isabela Vieira Vasconcelos Bezerra

Onde: Sala 12 do Hub Cultural Porto Dragão

15h30min: Oficina “Fediverso: O futuro das mídias sociais” com Thiago Gonzaga Lopes

Onde: Sala 12 do Hub Cultural Porto Dragão

14h às 22h: Expo Jovens Artesãos

Onde: Rua José Avelino

Sexta-feira, 9

9h às 12h: Conexão CE

Onde: Sala 1 do Cinema do Dragão

9h às 12h: Observe CE

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

14h às 18h: Sala de Jogos + Conhecendo Nossa Cagece virtual

Onde: Multigaleria do Dragão do Mar

Acesso por ordem de chegada

14h: Exibição especial de “Estranho Caminho”, de Guto Parente

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

14h às 18h: Mostra de Arte e Cultura “Festival Alunos que Inspiram”

Onde: Arena Dragão do Mar

14h às 16h: Palestra “Racismo nas escolas e impactos na vida da juventude negra” com Secretaria da Igualdade Racial

Onde: no Auditório

14h às 17h: Exposição Benício Pitaguary

Onde: Varanda dos Museus

14h às 17h: Oficina de Fotografia com Celular com Jeny Sousa

Onde: Sala 14 do Hub Cultural Porto Dragão

15h: Workshop sobre MEI com Secretaria do Trabalho

Onde: Sala 8 do Hub Cultural Porto Dragão

14h às 17h: Balcão de Empregos com Secretaria do Trabalho

Onde: Praça da Artes do Hub Cultural Porto Dragão

14h às 15h: Oficina “Tecnologias sociais e metodologias participativas em projetos culturais” com Carlos Eduardo Falcão

Onde: Sala 12 do Hub Cultural Porto Dragão

15h30min: Oficina “Montando sua Nuvem (Cloud) Pessoal” com Rafael Bantu

Onde: Sala 12 do Hub Cultural Porto Dragão

14h às 22h: Expo Jovens Artesãos

Onde: na Rua José Avelino

16h: Apresentação de K-Pop com Glowin' Sun

Onde: Arena Dragão do Mar

17h30min às 19h: Lançamento de livros

Onde: Minianfiteatro do Dragão do Mar

18h às 19h30min: Reggae Juventude com Granjah Roots e Resistência Roots

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho

Sábado, 10

14h às 18h: Sala de Jogos + Conhecendo Nossa Cagece virtual

Onde: Multigaleria do Dragão do Mar

Acesso por ordem de chegada

14h: Exibição especial de "Lagoa Remix", "Europa", "Mauro em Caiena", "Vando Vulgo Vendita" e "A Festa e os Cães"

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

14h às 17h: Exposição Benício Pitaguary

Onde: Varanda dos Museus

14h às 22h: Expo Jovens Artesãos

Onde: Rua José Avelino

16h: Batalha de Break

Onde: Arena Dragão do Mar

17h30min: Encontro das Batalhas | Cururu Skate Rap + Batalha do Polocj

Onde: Minianfiteatro do Dragão

18h às 19h30min: Baile Funk Juventude com PALO$A Baile

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho



Programação de shows

Sexta-feira, 9

19h30min: DJ Lolost (participação especial de Vanessa A Cantora)

20h45min: Danieze Santiago

22h15min: DJ Lolost

22h45min: Forrozão Tropykália



Onde: Praça Verde



Praça Verde Faixa etária: 18 anos



18 anos Gratuito

Sábado, 10

20h: Mateus Fazeno Rock

21h30min: Don L

22h50min: Arnaldo Antunes