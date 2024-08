Festival de cinema Vento da Tarde abre inscrições gratuitas

Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação "Vento da Tarde - 1º Festival de Filmes de Formação" está com inscrições abertas

O festival “Vento da Tarde: 1º Festival de Filmes de Formação” está com as inscrições abertas até sexta-feira, 9, para mostras audiovisuais.

Com primeira edição realizada entre os dias 17 e 21 de setembro deste ano, o momento busca debater sobre as contribuições do audiovisual na educação.

Davi Jaguaribe, realizador e produtor do festival, salienta que a proposta do “Vento da Tarde” é formar um espaço de visibilidade para jovens realizadores e colaborar para as discussões sobre a melhora do ambiente educacional a partir do uso do audiovisual, segundo comunicado enviado à imprensa.

O produtor salienta também que “o diálogo entre cinema e educação já tem uma certa tradição no País e o ‘Vento da Tarde’ pretende aprofundar o debate, a partir da visibilidade dos filmes realizados nos ambientes de escola”.

Curador evento, Isaac Pipano, enfatiza que, apesar das experiências dos alunos sejam mediadas por telas, o audiovisual possui papel central em sua formação.

“Embora parte significativa das experiências sociais seja mediada por telas, o debate em torno da educação audiovisual ainda é incipiente na Educação Básica”, afirmou o professor e pesquisador de cinema.

Como funciona o Vento da Tarde? Confira a programação das Mostras de cinema

O “Vento da Tarde” é dividido em três mostras e um seminário. Também descrito como 1º Festival de Filmes de Formação acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS-Ceará) e no Cinema do Dragão.

A programação é composta pela Mostra Aracati, que é competitiva e direcionada para curtas-metragens, com exibição de filmes produzidos em cursos superiores, técnicos ou livres.

A Mostra Filme de Formação também faz parte da agenda com longas-metragens de realizadores com experiência, seguida de debate sobre o processo de produção. Já a Mostra Aragem traz filmes feitos em escolas de Ensino Médio de todo o País.

A curadoria dessa última é feita em parceria com a Rede Kino - Rede Latino-americana de Educação, Cinema e Audiovisual. O Seminário de Cinema de Formação fecha a programação, fomentando debates sobre audiovisual.

Vento da Tarde promove a diversidade

Para abordar a diversidade do Brasil nas telas e atrás das câmeras o programa “Vento da Tarde” destina 50% do espaço a conteúdos produzidos por jovens negros, mulheres, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+.

Vento da Tarde: 1º Festival de Filmes de Formação