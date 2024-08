Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 7 de agosto

Busque assumir uma postura diplomática para evitar reações impulsivas e dramáticas. A tensão lunar com Marte, Júpiter, Saturno e Netuno tende a alertá-la sobre isso. A gestão dos recursos materiais e da vida cotidiana pode melhor com ações inovadoras.

Touro 21/04 a 20/05

É preciso disciplinar seus gastos e conciliar lazer com as obrigações. A harmonia entre Lua e Urano tende a estimular a expressão autêntica e experiências inovadoras no meio social. Tente aproveitar este momento para equilibrar o prazer com o dever.