Programe-se: confira a agenda cultural para esta quarta-feira, 7 de agosto (07/08)

Foto: Diego Marques/Divulgação Pub 5 Elementos reúne alta gastronomia e rock

O Pub 5 Elementos será inaugurado na Varjota com alta gastronomia e rock em um espaço com arquitetura tipicamente inglesa. Além de ser climatizado, o local tem palco com iluminação e sistema de som moderno, que proporciona melhor experiência de shows. No bar, o público tem disponíveis quatro torneiras de chope artesanal da Turatti, além de drinks autorais assinados por Vitória Oliver, vencedora do prêmio de Melhor Bartender de Fortaleza.

Quando: inauguração na quarta-feira, 7, às 19 horas

inauguração na quarta-feira, 7, às 19 horas Onde: rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota







O homem que morava dentro de si

O poeta Mário Gomes é homenageado no livro "O homem que morava dentro de si", de Nonato Nogueira, que será lançado nesta quarta-feira, 7, em evento no Teatro Chico Anysio. Na ocasião, estará presente o professor Djacyr de Souza, que fará uma performance sobre o personagem central do livro, juntamente com a também docente Luiza Pontes, que apresenta a leitura dramática de um dos contos da obra.

Quando: quarta-feira, 7, às 19 horas

quarta-feira, 7, às 19 horas Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175, Benfica)

Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175, Benfica) Quanto: R$ 30





Boi Eternidade

A partir desta quarta-feira, 7, o Grupo Parafuso de Teatro passa a circular com o espetáculo "Boi Eternidade", uma peça de bonecos inspirada nos festejos cearenses. A montagem conta a história do boi Eternidade. O grupo faz sua primeira apresentação no Instituto dos Cegos.

Quando: quarta-feira, 7, das 7 às 9 horas

quarta-feira, 7, das 7 às 9 horas Onde: Instituto Dos Cegos (rua Dr. João Guilherme, 373 - Antônio Bezerra)

Instituto Dos Cegos (rua Dr. João Guilherme, 373 - Antônio Bezerra) Gratuito





Lapso

A cantora e compositora Milla Sampaio apresenta seu show solo "Lapso" nesta quarta-feira, 7, a partir das 18h30min, na Vila da Música, equipamento de Secult no município do Crato. Com entrada livre e gratuita, a artista, reconhecida pela mistura cativante de pop, folk e música brasileira, traz um repertório majoritariamente autoral, com músicas do álbum homônimo.

Quando: quarta-feira, 7, às 18h30min

quarta-feira, 7, às 18h30min Onde: Auditório Izaíra Silvino - Vila da Música (av. José Horácio Pequeno, 1335 - 1367, Belmonte - Crato)

Auditório Izaíra Silvino - Vila da Música (av. José Horácio Pequeno, 1335 - 1367, Belmonte - Crato) Gratuito









Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 7, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Sahaja Yoga. A proposta é proporcionar um momento de pausa com o evento, que acontece no pátio do museu, voltado para o público de todas as idades. Serão disponibilizadas 30 vagas por ordem de chegada.

Quando: quarta-feira, 7, às 17h30min

quarta-feira, 7, às 17h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito