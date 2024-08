Foto: Gustavo Delgado/Divulgação A cantora Day Limns traz o show "VÊNUS≠netuno Tour" a Fortaleza neste domingo, 31

A cantora Day Limns traz o show "VÊNUSnetuno Tour" a Fortaleza neste domingo, 31. A apresentação ocorre no Teatro RioMar Fortaleza. A artista se destacou na internet ao postar covers, mas alcançou maior projeção em 2017, ao participar do The Voice Brasil.

Quando: domingo, 11, às 21h30min

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50; vendas no Uhuu