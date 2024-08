Festival Fortaleza Instrumental apresenta programação gratuita

Foto: Roberto Cifarelli/ Divulgação Egberto Gismonti faz show no Festival Fortaleza Instrumental

Uma nova edição do Festival Fortaleza Instrumental vai começar. Marcado para esta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, o evento de música instrumental chega ao oitavo ano de realização com atividades, oficinas e shows gratuitos nos espaços do Theatro José de Alencar (TJA).

Destacando a produção musical local, o festival busca promover o fortalecimento da disseminação da prática da música instrumental não apenas no Ceará, como em todo o Brasil.

"O Festival Fortaleza Instrumental cumpre um papel diferenciado na programação de eventos da cidade. Ele se traduz na difusão de uma música que traz na essência a linguagem artística musical, que é a música instrumental", descreve Pingo de Fortaleza, idealizador e coordenador geral do evento.

Pingo avalia positivamente a importância do evento para o fomento do gênero musical. "Eu acredito que o Festival contribui de uma forma significativa para o fortalecimento da prática da música instrumental não só no Ceará, mas também a nível nacional. A nossa perspectiva é que ele cresça, que se fortaleça, e que a gente possa ter, nas futuras edições, mais artistas e mais ações de capacitação e formação", analisa.

Na programação do Festival Fortaleza Instrumental, atividades de formação são destaque. Neste ano, o público poderá participar de oficinas musicais ministradas por artistas como: André Mehmari, Zé do Norte, Fábio Lima e Lu de D'Sosa.

Com um trajetória de décadas, o cearense Zé do Norte ministra a oficina "O Acordeon na Música Nordestina", marcada para às 15h30min desta quinta-feira, 8. "Entendo a importância de estar nesse ambiente cultural com grandes nomes da música brasileira, compartilhar conhecimento e também participar de oficinas com grandes mestres. Uma nova página será escrita nessa edição", menciona o artista que também se apresenta na mesma data.

Além de Zé do Norte, o Festival Fortaleza Instrumental terá shows de André Mehmari, Edmundo Vitoriano, Fábio Lima, Lu D'Sosa e Egberto Gismonti com participação de Daniel Murray. A entrada é gratuita com retirada dos ingressos via Sympla ou na bilheteria presencial do TJA.

Programação de shows e oficinas

Quinta-feira, 8

13h30min: Oficina “A Música Sem Fronteiras de André Mehmari”, por André Mehmari



15h30min: Oficina “O Acordeon na Música Nordestina (teoria e prática)”, por Zé do Norte



Onde: Foyer do Theatro José de Alencar

18h40min: Show Zé do Norte



19h30min: Show Edmundo Vitoriano



20h20min: Show André Mehmari



Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar

Sexta-feira, 9

13h30min: Oficina “Violão em Tempos Tecnológicos”, com Fábio Lima



15h30min: Oficina “Prática de Conjunto”, com Lu de D´Sosa



Onde: Foyer do Theatro José de Alencar

18h40min: Show Lu D’Sosa - Show Soul Afro



19h30min: Show Fábio Lima



20h20min: Show Egberto Gismonti com participação de Daniel Murray



Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar



8º Festival Fortaleza Instrumental