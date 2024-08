HORÓSCOPO PERSONARE

ÁRIES

Procure empregar uma postura assertiva para elevar o ânimo das pessoas sem ser invasiva. A harmonia da Lua com Plutão, Marte e Júpiter no circuito de relacionamentos tende a evidenciar um momento de união em suas parcerias para encarar oportunidades e desafios.

TOURO

É preciso organizar um plano de ação a curto e longo prazo. Momento oportuno para desenvolver estratégias frente às oportunidades de crescimento profissional e desafios materiais e práticos. Procure estar atento às possibilidades de avanço.

GÊMEOS

Atuar em conjunto pode se mostrar proveitoso frente a cenários de mudança. O momento tende a ser marcado pelo amadurecimento das parcerias, o que ajuda a impulsionar os projetos no âmbito coletivo. Busque articular estratégias eficazes para obter resultados positivos.

CÂNCER

Tente harmonizar o trabalho e a vida doméstica. É fundamental reduzir o ritmo de vida e direcionar as energias para ações pontuais e estrategicamente planejadas para dar direcionamento aos seus objetivos. Procure equilibrar suas responsabilidades de modo eficaz.

LEÃO

É importante fortalecer as estratégias de grupo. Uma percepção mais apurada das pessoas e suas necessidades pode ajudar para uma tomada de postura eficaz no convívio e gestão das demandas coletivas. Busque ajustar suas abordagens de modo colaborativo.

VIRGEM

Busque se afinar com as pessoas do entorno. A harmonia da Lua com Plutão, Marte e Júpiter pode evidenciar seu senso estratégico na gestão dos aspectos materiais e práticos. Convém articular iniciativas favoráveis aos processos de trabalho e ao patrimônio em geral.

LIBRA

O momento tende a levar à expressão autêntica da sua personalidade. A Lua em seu signo segue em harmonia com Plutão, Marte e Júpiter, podendo lhe conferir poder pessoal e uma postura mais dedicada em seus objetivos de vida. Tente se mostrar expansiva frente às suas redes.

ESCORPIÃO

Confrontar os desafios pessoais tende a levar à regeneração emocional. O fortalecimento íntimo sugerido pela harmonia lunar com Plutão, Marte e Júpiter pode ajudar com uma postura determinada frente aos interesses imediatos, o que torna o círculo de confiança coeso.

SAGITÁRIO

As trocas realizadas podem gerar cumplicidade e fortalecer o círculo de confiança. Os aspectos harmoniosos entre a Lua, Plutão, Marte e Júpiter tendem a lhe motivar a criar um ambiente favorável para ideias inovadoras e alianças estratégicas. Tente se articular com o entorno.

CAPRICÓRNIO

Busque conciliar o desejo de realização com um planejamento estratégico. Os desafios profissionais tendem a aflorar prestatividade e um potencial transformador, o que lhe ajuda a transformar os problemas em oportunidades. Procure elaborar um plano cuidadoso para alcançar seus objetivos.

AQUÁRIO

As experiências vivenciadas tendem a ajudar no processo de amadurecimento. A Lua se desloca pela área espiritual e se encontra harmoniosamente com Plutão, Marte e Júpiter, podendo fortalecer seus ideais e seu senso estratégico na gestão dos desafios mais complicados.

PEIXES

Reações intempestivas podem levar a decisões precipitadas. O fortalecimento íntimo promovido pelo encontro harmonioso da Lua com Plutão, Marte e Júpiter tende a deixá-la mais estruturada para lidar com os problemas. Busque articular suas ações com estratégia e equilíbrio.

o anjo Rochel

Ajuda a achar os objetos roubados ou perdidos. Domina a fama, a fortuna e as heranças; tem influência protetora sobre os jurisconsultos, magistrados, advogados, etc. O gênio contrário domina sobre os processos, testamentos e legados que se fazem em detrimento dos herdeiros legítimos; influi sobre todos os que causam a ruína das famílias, provocando enormes despesas e processos intermináveis.

O SANTO São Domingos de Gusmão

Nasceu em Caleruega, na Castela Velha, em 1170, Espanha. Pertencia a uma família nobre, católica e rica. Dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Aos 24 anos, Domingos começou a fazer parte dos Canônicos da Catedral de Osma, a pedido do bispo Diego. Logo, foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé. Durante a Idade Média, havia a heresia dos albigenses, ou cátaros, no sul da França. O papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar os albigenses e propagar o evangelho. Porém, com a morte repentina de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, Domingos fundou a Ordem dos Frades Pregadores. Domingos de Gusmão morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos.