Livro em quadrinhos debate patrimônio histórico e cultural de Fortaleza

Foto: Foto divulgação/ João Pedro Souza. Livro de Mauro Maia está participando de um edital da SECULT foi a distribuição de exemplares em algumas escolas da rede

A interseção entre passado e presente guiam a proposta do arquiteto, designer e ilustrador Mário Maia. Ele estreia na literatura nesta quinta-feira, 8, às 19 horas, com o lançamento do livro “Raízes Órfãs: um abrigo de memórias”. O evento acontece na livraria Substânsia, localizada ao lado da sala 1 do Cinema do Dragão.

Por meio dos quadrinhos, o autor constrói universos com traços, abrindo as portas de um novo mundo para duas crianças. Os personagens são estudantes de escola pública e buscam um lar ideal. Eles percorrem uma jornada e convidam o leitor a refletir sobre o conceito de lar, explorando o patrimônio cultural e arquitetônico de Fortaleza.

"Quero destacar que podemos fazer arte e literatura de formas não convencionais, quebrando moldes tradicionais e abraçando a criatividade em suas mais diversas formas", explica Mário.

A proposta do projeto é oriunda do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) durante a graduação. Maia buscou desconstruir a estrutura acadêmica com a qual não se identificava, pois queria que a arte “falasse por si só”. Com a professora orientadora, Cláudia Alcântara, eles desenvolveram as ideias para concretizar o estudo.

"Com a ajuda da minha orientadora, Cláudia, uma mulher incrível e pioneira na linguagem dos quadrinhos, consegui dar vida ao projeto. Cláudia trouxe uma bagagem grande, tendo ela mesma feito a introdução de seu TCC em quadrinhos, e sua orientação foi fundamental para o desenvolvimento do meu livro", ressalta.

Sem teses ou dissertações de arquitetura completamente feitas em quadrinhos, ele buscou inspiração em estudiosos de outras áreas. Durante as pesquisas, teve seu primeiro contato com a obra do professor e crítico de arte Nick Sousanis.

"Encontrei Nick Sousanis, um filósofo que fez a primeira dissertação da Universidade Columbia (em Nova York) apresentada em forma de quadrinhos, que futuramente virou um livro chamado "Desaplanar". A abordagem inovadora de Sousanis me inspirou a seguir", relembra.

Assim, ele optou por destacar obras que contam as histórias dos bairros considerados "ricos em cultura", mas que acabam ficando "órfãos" de destaque na capital alencarina. "Em relação à arquitetura e ao patrimônio, meu objetivo era descolonizar a narrativa, mostrando a cultura e a história do nosso País. Trouxe as crianças na história para representar os cidadãos de Fortaleza, que estão submetidos a espaços que os limitam tanto criativamente, quanto em suas aspirações", aponta.

O livro foi contemplado no Edital das Artes de Fortaleza de 2022 da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). A parceria permitiu a distribuição da obra em escolas públicas e espaços culturais da Prefeitura.

"Após passar no edital, a editora Substânsia foi fundamental na produção do livro. Eles forneceram todo o suporte necessário. Desenvolvi laços incríveis com os profissionais da editora, que sempre estiveram ao meu lado durante todo o processo", afirma o autor.



Premiado no Edital das Artes de Fortaleza e já utilizado em escolas e espaços culturais locais, "Raízes Órfãs" promete a experiência de imersão nas memórias e emoções que moldam o sentimento de pertencimento.

A obra cearense se junta aos mais de 80 livros editados e publicados pela Substânsia ao longo de dez anos. A editora também já promoveu eventos literários e formações nas áreas da literatura, na escrita e na edição de livros na última década.

Em julho de 2024, a editora inaugurou uma livraria própria no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A empresa, que trabalha exclusivamente com autores e autoras cearenses, está localizada na entrada da Sala 1 do Cinema do Dragão.

Ele destaca que está ansioso e feliz com o lançamento do livro, que também está disponível para venda no site da Substânsia. "Tenho muitos sonhos para o futuro e penso em ampliar o projeto para outros formatos ou, talvez, até em criar outra obra. Estou animado com as possibilidades e ansioso para ver como o público vai reagir ao livro".



Lançamento de "Raízes órfãs: um abrigo de memórias"

Quando: quinta-feira, 8, às 19 horas

Onde: Substânsia (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: livro por R$ 50; vendas no site da Substânsia

Evento gratuita