Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

Foto: Gustavo Delgado/Divulgação A cantora Day Limns traz o show "VÊNUS≠netuno Tour" a Fortaleza neste domingo, 31

Day Limns



A cantora Day Limns traz o show "VÊNUSnetuno Tour" a Fortaleza neste domingo, 31. A apresentação ocorre no Teatro RioMar Fortaleza. A artista se destacou na internet ao postar covers, mas alcançou maior projeção em 2017, ao participar do The Voice Brasil.

Quando: domingo, 11, às 21h30min

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50; vendas no Uhuu

Samba Brasil

Neste sábado, 10, Fortaleza recebe mais uma edição do festival Samba Brasil, que reúne grandes nomes do samba e pagode em um único espaço. Neste ano, o evento tem como atrações os artistas Péricles, Ferrugem, Sorriso Maroto, Kamisa 10, Chrigor, Salgadinho e Davizão. O festival conta com palco 360º, no qual são realizadas apresentações de músicos locais durante os intervalos.

Quando: sábado, 10, a partir de 17 horas

Onde: Marina Park Hotel (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$ 150 (meia) no site Seu Tickets

Rita e Gal

A cantora Mel Mattos apresenta na Estação das Artes nesta quinta-feira, 8, um show em homenagem às cantoras Rita Lee e Gal Costa. O repertório reúne os principais sucessos de duas das mais consagradas artistas do Brasil. A banda é composta por Lu D'Sosa (guitarra), Filipe Mota (baixo) e Ednilson Bandeira (bateria).

Quando: quinta-feira, 8, às 20 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Eu Te Amo

O Teatro Brasil Tropical é palco da peça "Eu Te Amo" neste domingo, 11. Estrelada por Juliana Martins e Sérgio Marrone, a obra apresenta a exposição de um casal, suas diferenças e questionamentos sobre o amor. A narrativa é fundamentada na fantasia romântica que envolve o desejo e a paixão, com a fronteira entre verdade e mentira, ficção e realidade.

Quando: domingo, 11, às 19 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 50; vendas no Sympla





Museu da Mão

Chega ao fim neste domingo, 11, a exposição "Museu da Mão", exibida no Museu da Cultura Cearense (MCC). A mostra é concebida pelo artista paulistano Rubens Matuck e reúne mais de 400 itens, entre ferramentas, esculturas em madeira, pinturas e desenhos.

Quando: quinta, 8, e sexta, 9, das 9h às 18 horas, e sábado, 10, e domingo, 11, das 13h às 18 horas

Onde: Museu da Cultura Cearense, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito





Roupa Nova

A banda Roupa Nova volta a se apresentar em Fortaleza nesta sexta-feira, 9, no Centro de Eventos do Ceará. Com homenagem a Paulinho, membro fundador do grupo, o show celebra mais de 40 anos de carreira e destaca grandes clássicos, como "Whisky a Go-Go", "Dona", "Volta Pra Mim" e "Coração Pirata". Na estrada desde 1980, o Roupa Nova tem na carreira mais de 20 milhões de cópias vendidas.

Quando: sexta-feira, 9, às 21 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia); vendas no site GrafCarlos





Estreia

O drama "É Assim Que Acaba" estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 8. No filme, uma mulher supera uma infância traumática para começar uma nova vida e ir atrás do sonho de abrir seu próprio negócio. Um encontro casual com um neurocirurgião provoca uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a lembram do relacionamento de seus pais, e seu relacionamento é abalado quando o primeiro amor de sua vida reaparece.

Quando e onde: Ingresso.com