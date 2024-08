Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 9 de agosto (09/08)

Foto: Aurelio Alves Luiza Nobel é uma artista cearense

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba recebe nesta sexta-feira, 9, a cantora Luiza Nobel com o show "Nobel de Mel", que apresenta sucessos de artistas de diversas gerações da MPB. Com a banda, Luiza propõe uma mistura de ritmos que convidam o público para dançar, como soul, reggae, cumbia e salsa. O evento é gratuito e aberto ao público.

Quando: sexta-feira, 9, às 18 horas

sexta-feira, 9, às 18 horas Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Gratuito

Mais informações: @complexodasabiaguaba





Primeiro Dia de Pai

A Estação das Artes está com a exposição "Primeiro Dia de Pai" disponível até este domingo, 11, Dia dos Pais. A mostra é um trabalho da fotógrafa cearense Roberta Martins, que aborda histórias emocionantes de pais no dia do parto de seus filhos. As fotografias são registros feitos entre os anos 2019 e 2024 e expõem a importância do suporte paterno e como o fortalecimento do vínculo familiar acontece neste momento.

Quando: sexta-feira e sábado, 9 e 10, das 10h às 22h / domingo, 11, das 10h às 15h

sexta-feira e sábado, 9 e 10, das 10h às 22h / domingo, 11, das 10h às 15h Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito Infos: @estacaodasartes.ce





Mostra de Cinema Político

Nesta sexta-feira, 9, se encerra no Cinema Dragão do Mar a Mostra de Cinema Político, que homenageia a criação da Lei da Anistia, marco do fim da Ditadura Militar no Brasil, em agosto de 1979. O filme apresentado neste encerramento é "Torre das Donzelas", de Susanna Lira, que traz relatos inéditos da ex-presidente Dilma Rousseff e de suas ex-companheiras de cela do Presídio Tiradentes, em São Paulo.

Quando: sexta-feira, 9, às 14 horas

sexta-feira, 9, às 14 horas Onde: Cinema Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @cinemadodragao

Abraçando o tempo fóssil

Estão abertas até esta sexta-feira, 9, as inscrições para a oficina "Fotogrametria Artística: Abraçando o tempo fóssil", que acontece na Pinacoteca do Ceará, com condução de Trojany. A artista ensina a técnica de criação de imagens tridimensionais mediadas por processos algorítmicos, mídias hospedadas em nuvem e Inteligência Artificial (IA). Oficinas nos dias 29 e 30 na Pinacoteca.

Quando: até esta sexta-feira, 9 de agosto

até esta sexta-feira, 9 de agosto Inscrições: forms.gle/eMvC4zWQUAcL3kDf8

forms.gle/eMvC4zWQUAcL3kDf8 Gratuito

Cover da Joelma

O restaurante Master Pizza organiza nesta sexta-feira, 9, uma noite de karaokê em seu espaço com mediação e show especial de Bruno Carvalho, o cover vocal de Joelma mais famoso do Brasil. No palco, Bruno e seu corpo de baile apresentam os maiores sucessos da Banda Calypso.