Mona Gadelha anuncia show e novo single

Foto: GABRIEL LAGE Mona Gadelha lança single em show no São Luiz

A artista cearense Mona Gadelha lança novo single "O Melhor da Vida" em show no Cineteatro São Luiz, no dia 18 de setembro, às 19 horas. O evento integra a programação "Dentro do Som" promovido pelo equipamento. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria física do Cineteatro, localizado no Centro.

A composição que será lançada pela artista traz Cristiano Pinho (1964-2024) no violão. A cantora apresenta também músicas já presentes no repertório dela e faixas inéditas, ao lado de Vitoriano e Gabriel Vieira. No espetáculo, também acompanham Mona a cantora, compositora e multi-instrumentista Clau Aniz e o cantor, compositor e performer Georgez.

Antes de "O melhor da vida", Mona havia lançado "Fortaleza ou nada", sua primeira parceria com o cantor e compositor paulistano Rômulo Fróes. A faixa foi lançada no aniversário de Fortaleza e foi definida como um "lamento cearense".

Cantora, compositora e coordenadora do laboratório de música do Porto Iracema, Mona Gadelha é uma das representantes da geração "Massafeira", reconhecida pelo trabalho voltado para o blues e rock. Responsável pelo clássico "Cor de Sonho", ela tem seis discos lançados e diversas participações em projetos de amigos.

Como pesquisadora, ela lançou o livro "Perfume Azul - Rock e transgressão em Fortaleza nos anos 70", em que aborda a cena musical a partir da convivência com a banda Perfume Azul, que contou com nomes como Lúcio Ricardo e Siegbert Franklin.

Mona Gadelha canta "O Melhor da Vida"