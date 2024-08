Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 10 de agosto (10/08)

Foto: Mesinha Amarela/Divulgação Curta-metragem PioInc é exibido no Cine Miau

Começa neste sábado, 10, a 6ª edição do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual. São 12 curtas-metragens que fazem o público rir e pensar. A abertura ocorre no Museu da Imagem e do Som (MIS), em sessão ao ar livre e aberta ao público. No domingo, 11, o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, também recebe a mostra.

Quando: sábado, 10, e domingo, 11, às 18 horas

sábado, 10, e domingo, 11, às 18 horas Onde: MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) e Parque Rachel de Queiroz (R. Edgar Falcão - Pres. Kennedy)

MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) e Parque Rachel de Queiroz (R. Edgar Falcão - Pres. Kennedy) Mais informações: @cine.miau

@cine.miau Gratuito





Guerra e Paz

O Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta neste sábado, 10, a peça "Guerra e Paz", inspirada na obra homônima de Cândido Portinari. O espetáculo celebra os 40 anos do grupo de teatro e ocorre nos sábados e domingos de agosto. A obra mergulha nos painéis e acompanha o pintor em uma jornada de reflexão e apropriação de seu tema a partir da interação com suas memórias e sensações, representadas pelas personas da obra.

Quando: sábado, 10, às 20 horas, e domingo, 11, às 19 horas

sábado, 10, às 20 horas, e domingo, 11, às 19 horas Onde: Teatro Celina Queiroz, na Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz, na Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Hifive Discos

A loja de discos Hifive Discos comemora o terceiro ano de funcionamento com festa neste sábado, 10, às 17 horas. A celebração, aberta ao público, é comandada pelos DJs Estácio e Maarji com a festa Voyage, que faz uma leitura sonora da década de 1980, contando com a participação do DJ Fran Viana. Ao longo do dia, a loja oferece 25% de desconto em discos usados e 15% de desconto em discos novos, camisetas e vitrolas.

Quando: sábado, 10, às 17 horas

sábado, 10, às 17 horas Onde: Hifive Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Hifive Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles) Gratuito

Fabien Toulmé

A loja Reboot Comics recebe neste sábado, 10, o quadrinista francês Fabien Toulmé, autor de quadrinhos como "Não Era Você Que Eu Esperava", "Duas Vidas" e a trilogia "A Odisseia de Hakim". O artista participa de um bate-papo em comemoração ao seu lançamento, a obra "Inesquecíveis". O colorista Miguel Felício, que participou da produção, também integra a conversa.

Quando: sábado, 10, às 15h30min

sábado, 10, às 15h30min Onde: Reboot Comic Store, no Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica)

Reboot Comic Store, no Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica) Gratuito