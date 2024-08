Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 11

O Festival Torresmofest promove evento gratuito no RioMar Kennedy. O momento terá música ao vivo e ampla variedade de preparos de torresmo.

Quando: domingo 11, das 12 às 22 horas

Onde: RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)





Especial Dia dos Pais

A Vila Azul do Mar, no Beach Park, comemora o Dia dos Pais com shows gratuitos de Éflem e da banda Four de Reis.

Quando: domingo, 11, a partir das 17 horas

Onde: Vila Azul do Mar (Beach Park - Rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Gratuito

Para celebrar

Neste domingo, 11, diversos shoppings de Fortaleza organizam programações especiais para o Dia dos Pais. No North Shopping Fortaleza, haverá uma performance do cover de Michael Jackson a partir das 18 horas. Já no Quintal do Nortão, localizado na entrada do North Shopping Jóquei, terá apresentação dos artistas Marcelo Di Holanda e Mateus Farias a partir das 18 horas.

Quando: domingo, 11, às 18 horas

Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) - Quintal do Nortão (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy,)

Gratuito