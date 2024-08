horóscopo personare

ÁRIES

Você tende a sentir necessidade de melhorar a comunicação, com a Lua no eixo comunicação-cotidiano. Busque cultivar inteligência emocional para lidar com pressões no trabalho e a tensão entre Vênus, Marte e Saturno. É preciso ter soluções equilibradas para encarar os desafios.

TOURO

Procure ajustar suas prioridades para lidar com instabilidade nas relações. O momento pode oferecer reflexão para superar desafios com a Lua no eixo espiritual-crise. Tente evitar reações impulsivas e manter o foco na resolução construtiva dos conflitos, devido à tensão Vênus-Marte-Saturno.

GÊMEOS

A semana pode incentivar o aprimoramento do trato interpessoal, com a Lua no eixo amizades-material. Tente não se envolver em conflitos territoriais, conforme alerta a tensão Vênus-Marte-Saturno. Procure acordos na vida privada e buscar soluções para manter a harmonia e a confiança nas relações.

CÂNCER

É importante aprimorar seu senso prático com a Lua no eixo material-social. Busque equilibrar responsabilidades e descanso para evitar sobrecarga. Procure refletir e manter o bem-estar para gerenciar suas atividades de modo eficiente e harmonioso.

LEÃO

É preciso conciliar necessidades pessoais e familiares, com a Lua transitando entre seu signo e o setor doméstico. Busque moderar a vida privada e pública, ajustando expectativas devido à tensão Vênus-Marte-Saturno para garantir uma convivência harmoniosa.

VIRGEM

Busque focar na transformação das parcerias com a Lua no eixo íntimo-amizades. Tente cultivar equilíbrio emocional frente à tensão entre Vênus, Marte e Saturno. É preciso enfrentar desafios com prudência e buscar soluções que promovam entendimento e harmonia.

LIBRA

Com a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, o momento pode aprimorar as parcerias. É fundamental usar prazeres de forma responsável e evitar impulsos consumistas, como a tensão Vênus-Marte-Saturno. Procure gerenciar finanças e relações equilibradamente para garantir estabilidade.

ESCORPIÃO

A semana pode motivar atividades profissionais com a Lua transitando entre trabalho e seu signo. Convém evitar investimentos de risco e estudar opções antes de agir, devido à tensão Vênus-Marte-Saturno. Procure manter prudência e análise para alcançar sucesso nas empreitadas.

SAGITÁRIO

Neste momento, busque focar no trato interpessoal com a Lua no eixo família-relacionamentos. É preciso não se envolver em conflitos territoriais, visto a tensão entre Vênus, Marte e Saturno. Busque encontrar soluções pacíficas para desentendimentos e manter uma postura equilibrada.

CAPRICÓRNIO

A semana tende a promover autoaprimoramento social com a Lua no eixo social-íntimo. Procure evitar discussões polêmicas, como a tensão Vênus-Marte-Saturno. É fundamental manter a diplomacia e resolver diferenças construtivamente para promover harmonia social.

AQUÁRIO

Devido à tensão entre Vênus, Marte e Saturno, busque evitar investimentos arriscados, analisando as opções antes de tomar decisões. O momento pode acentuar seu envolvimento em atividades ligadas aos seus objetivos, com a Lua transitando entre o setor de trabalho e seu signo.

PEIXES

Momento oportuno para a reflexão para superar desafios, com a Lua no segmento espiritual-crise. Procure lidar com a instabilidade nas relações, que pode surgir devido a um choque de prioridades, buscando ajustes necessários, como a tensão entre Vênus, Marte e Saturno.

o anjo Anjos da Humanidade

Se você faz parte dessa categoria deve estar se perguntando: "Então eu não tenho anjo?". A princípio não, pois você já tem uma essência angelical muito forte, em decorrência de atos humanitários, através dos quais sua própria vida foi doada em benefício de um grupo, mas você pode escolher o anjo que será o seu guardião. Os anjos da humanidade possuem costumes e leis admiráveis.

O SANTO Santa Joana Francisca de Chantal

Nasceu em Dijon, em 1572, em uma família da alta nobreza da Borgonha. Em 1592, casou-se com Cristóvão II, barão de Chantal, com quem teve seis filhos: dois morreram ao nascer. Sua caridade tornou-se imensa durante a fome que atingiu a Borgonha no inverno de 1600-1601. A baronesa transforma seu lar em hospital para acolher mães e crianças em dificuldade e encarrega-se da construção de um novo forno para poder distribuir pão a todos que batem à sua porta. Com a morte de Cristóvão, ela fica viúva aos 29 anos. Neste tempo de luto, amadurece o desejo de consagrar-se a Cristo. O primeiro encontro entre Giovanna e o bispo aconteceu em 1604. Desde então, foi estabelecido um caminho de união fraterna e espiritual. Fundou 87 casas da visitação. Morreu em 13 de dezembro de 1641.