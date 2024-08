Foto: Datadoc Capa - Pinto Martins

Dirigido por Rafael Alves Machado do Carmo, o documentário "Euclydes" é exibido na plataforma CineBrasilTV nesta segunda-feira, 12. A obra resgata a figura do aviador cearense Euclydes Pinto Martins (1892-1924), criador da rota aérea Rio de Janeiro - Nova York e pioneiro do petróleo em terras brasileiras. Negro e nordestino, ele sofreu um processo de embranquecimento por parte da historiografia e, posteriormente, teve sua imagem apagada.

Quando: segunda-feira, 12, às 22h30min

Onde: cinebrasilja.com e aplicativo CineBrasilJá

Festival de Cinema

O Canal Brasil exibe ao longo da semana as mostras competitivas de curtas e longas-metragens documentais brasileiros da 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Os curtas são exibidos a partir das 19 horas e os longas às 20h20min, sendo um

por noite. Nesta segunda-feira, 12, o público confere os curtas "Maputo",

"Ponto e Vírgula" e "Castanho". Em seguida, é apresentado o documentário "Toquinho Maravilhoso", que narra a vida do cantor Toquinho (foto).

Quando: segunda-feira, 12, a partir das 19 horas

Onde: Canal Brasil

Espetáculo Infantil

Montada pelo Grupo Barracão Cultural, a peça "Nós" é baseada no livro homônimo de Eva Furnari, o espetáculo conta a história de Mel, garota feliz que nasceu em um repolho mofado. Um dia, de tanto segurar as mágoas e o choro, Mel acabou com o corpo cheio de nós.

Quando: segunda-feira, 12, às 15 horas

Onde: Instituto Dr. Rocha Lima (rua Eretides Martins, 977 - São Gerardo)

Armadilha

Entrou em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "Armadilha". O longa-metragem de suspense e terror é dirigido e produzido por M. Night Shyamalan. Na obra, Cooper e a filha adolescente estão em um show de música pop, até que o pai percebe a presença de policiais no local e descobre que eles estão em busca de um serial killer e toda a situação é uma armadilha.

Quando e onde: Ingresso.com

Borderlands

Protagonizado por Cate Blanchett, o filme "Borderlands - O Destino do Universo Está em Jogo" está em exibição em cinemas de Fortaleza. Uma caçadora de recompensas com um passado misterioso retorna para o planeta onde cresceu. Sua missão é encontrar a filha desaparecida de homem mais poderoso do universo. Ela forma uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados para combater uma ameaça alienígena e bandidos perigosos.

Quando e onde: Ingresso.com

Comédia Dramática

"De Pai Para Filho" está em cartaz apresentando Machado, pop star de uma banda de rock dos anos 1980 que decide tirar a própria vida. O filho José, com quem não teve uma boa relação, recebeu um apartamento como herança. Lá, conhece o universo do pai, que reaparece em busca de reconciliação.

Quando e onde: Ingresso.com