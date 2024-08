Um encontro com Mailson Furtado

Foto: José Sobrinho/FIEC/Divulgação Fausto Nilo e Coletivo Delirantes no Museu da Indústria

No sábado, 17 de agosto, às 10 horas, o Museu da Indústria recebe o projeto "Um conto, um poema". Na ocasião, o encontro terá participação do poeta Mailson Furtado e da escritora e psicóloga Maria Camila Moura, com mediação da escritora Dauana Vale.

Com programação gratuita, os encontros mensais do projeto promovem um espaço onde os convidados têm a oportunidade de compartilhar e refletir sobre suas escolhas literárias, incentivando a diversidade cultural e o gosto pela leitura.

Os encontros do "Um conto, um poema", além de serem um espaço no qual o público compartilha experiências sobre suas leituras, descobertas e encantos, os participantes também comentam sobre seus obstáculos e frustrações sobre os hábitos de ler.

O projeto estreou em maio deste ano, com a presença de Fausto Nilo e do Coletivo Delirantes, grupo de escritores que se reúnem para ler, escrever e publicar juntos.

Desde então, os encontros já receberam a atriz Ana Luiza Rios, o diretor criativo Iury Costa, a historiadora Charlene Ximenes e o produtor cultural Leo Suricate. (George Sousa/ Especial para O POVO)

Encontro de leitores "Um Conto, um poema"

Quando: sábado, 17,

às 10 horas

Onde: Museu da Indústria (R. Dr. João Moreira, 143 - Centro, em frente ao Passeio Público)

Inscrições e inscrições: @museudaindustria (Instagram)

Mais informações:

(85) 3101.3901

Gratuito