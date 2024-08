Casa de Saberes Cego Aderaldo recebe Festa da Literatura de Cordel

Foto: Pedro Mateus/ Casa de Saberes Cego Aderaldo Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, recebe Festa da Literatura de Cordel

De 15 a 17 de agosto, a Casa de Saberes Cego Aderaldo promove a Festa da Literatura de Cordel (Flic) e o II Seminário de Patrimônio Cultural do Sertão Central – 2024. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas on-line no Sympla.

Com o tema “O cordel cantando a poesia do sertão”, a programação é realizada entre Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Quixadá e Casa de Saberes.

Palestras, oficinas, apresentações e debates compõem o debate com o propósito de disseminar a valorização do conhecimento sobre a história da literatura de Cordel.



Durante a FLIC também serão lançados 10 cordelistas do Sertão Central pela Editora da Universidade Estadual do Ceará – EduECE, como forma de perpetuar uma tradição e legado, envolvendo diversas gerações.

Confira a programação completa da Festa da Literatura de Cordel:

Quinta-feira, 15

8 horas: Solenidade de Abertura (Cerimonial)



9 horas: Mesa-redonda “A Literatura de Cordel e a Economia Criativa”



Onde: FECLESC/UECE (rua José de Queiroz Pessoa – Planalto Universitário)

14 horas: Roteiro Turístico Cultural: Visita guiada a Fazenda Não Me Deixes – Rachel de Queiroz

18 horas: Encantarias do Brincar

18 horas: Festa da Literatura de Cordel (FLIC)



19 horas: Sarau Aberto



20h30min: Lançamento de Cordéis do Sertão Central



21 horas: Apresentações Culturais

Onde: Quintal da Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 – Centro)

Sexta-feira, 16

8 horas: Mesa-Redonda “As Artes da Xilogravura: tradição e artesania”Onde: FECLESC/UECE (Rua José de Queiroz Pessoa – Planalto Universitário)

10 horas: Mesa-Redonda “Literatura de Cordel: acervo, pesquisa e formação”

Onde: FECLESC/UECE (rua José de Queiroz Pessoa – Planalto Universitário)

14 horas: Oficina de Literatura de Cordel



17 horas: Encantarias do Brincar



17 horas: Vivência “Narradores do Sertão”



Onde: Quintal da Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 – Centro)

18 horas: Fesau Aberto



20h30min: Lata da Literatura de Cordel



19 horas: Sarnçamento de Cordéis do Sertão Central



21 horas: Apresentações Culturais



Onde: Quintal da Casa de Saberes Cego Aderaldo(rua Pascoal Crispino, 167 – Centro)

Sábado, 17

8 horas: Mesa-redonda “Autoria Feminina no Cordel”



Onde: Auditório da Casa de Saberes Cego Aderaldo

17 horas: Encantarias do Brincar



18 horas: Festa da Literatura de Cordel



19 horas: Lançamento de Cordéis do Sertão Central



19h30min: Sarau Aberto



20 horas: Apresentações Culturais



Onde: Quintal da Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 – Centro)

