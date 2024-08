Dalwton Moura celebra 25 anos de carreira com show no São Luiz

Foto: Divulgação Show celebra os 25 anos de Dalwton Moura na cena musical

O encontro entre o afetivo e o musical protagoniza o show "Tantos Versos, Sonhos e Canções - 25 Anos de Música", que marca a trajetória do compositor e cantor Dalwton Moura. A programação acontece nesta quarta-feira, 14, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz.

O show faz parte do projeto Dentro do Som, onde o público - limitado a 80 lugares - é acomodado no palco. Diversos amigos, como Rodger Rogério, Rogério Franco, Edmar Gonçalves, estarão presentes interpretando composições de Dalwton. "É isso que buscamos, esse grande abraço musical para a gente reunir pela primeira vez essa turma de 25 artistas. Um mergulho nesse universo de cada um deles. Será um grande encontro de música, poesia, congraçamento e renovação de energias para seguir lutando pela cena musical", destaca ele.

Dono de uma jornada que começou na década de 1990, em Fortaleza, ele carrega um trabalho dedicado à música cearense. E passa pelas primeiras composições até as parcerias, como com o mestre da bossa nova Roberto Menescal, e os saudosos Luizinho Duarte e Tarcísio Sardinha. Mais de duas décadas depois, os cantores Pedro Rogério e Lia Veras, relembram o início da parceria com o também jornalista.

"Dalwton é uma pessoa diferenciada pelo amor que ele tem pela música, competência e dedicação, assim como pelo esforço que adquiriu ao longo desse mergulho que ele dá em todos os trabalhos que faz. Ele se envolve e daí só saem coisas grandiosas", frisa o apresentador da Rádio Universitária.

A pianista com licenciatura em música na Uuce e amiga de Dalwton da época do colégio, Lia Veras também deve dividir palco com o colega. Ela complementa os elogios feitos por Pedro Rogério e ressalta o impacto do homenageado com 25 anos de carreira na música cearense.

"Admiro a determinação dele em seu fazer musical abrindo caminhos não só para sua arte, mas para cena da música autoral na nossa cidade, seguindo a contramão do fluxo da comunicação de massa que não faz esse trabalho de garimpo da arte. É mesmo um movimento bastante louvável", enfatiza.

Além das parcerias, Dalwton apresenta suas próprias composições, refletindo uma carreira multifacetada que abrange produção cultural, crítica musical e direção artística. Como um dos idealizadores de projetos como o Ceará Jazz Series e Jazz em Cena, ele se firmou como uma figura central no cenário musical, sendo um defensor da música no Estado.

Durante a adolescência em Fortaleza, se aprofundou na música do Ceará e chamou atenção pela força e riqueza da diversidade. Ele também comenta que nessa mesma época notou o esforço necessário para alcançar mais espaços em busca da visibilidade. Situação considerada por ele um "absurdo inaceitável". "O nosso povo ainda tem muita dificuldade em ter acesso aos artistas cearenses, que são os mais diversos, plurais e diversificados", afirma.

Dalwton enfatiza que a competição não é o seu foco no mundo musical, mas sim o reconhecimento pelos ouvintes. O artista, que cresceu entre os livros e discos, enfatiza que ainda que seja importante participar dos festivais para obter novas oportunidades, ele deseja que suas produções façam parte da vida e das memórias dos ouvintes.

"O melhor mesmo são esses depoimentos e as pessoas que chegam com elogios para vocês e dizem quão incrível é a sua música. Não é falsa modéstia, apenas gentileza das pessoas devido ao poder da música. Não é nenhum mérito nosso, mas isso é o que mais marca e nos incentiva a seguir", afirma.

O show ultrapassa a celebração de uma carreira e reúne uma comunidade musical voltada à arte, ao som e aos sonhos compartilhados. Permitindo o público vivenciar de perto a essência da música e artistas locais, reunidos entre os versos, sonhos e canções de um repertório com 16 canções.

"Acredito que vai ser uma noite muito agradável e de oportunidade ímpar de irmos ao encontro de um universo poético cheio de amor e vida tanto nas poesias quanto nas melodias lindas com tantos parceiros talentosos", comenta Lia Veras sobre as expectativas da apresentação.

Pedro Rogério ressalta que a boa influência e empatia de Dalwton resultará em uma excelente homenagem. "Esse é um momento de celebrar agora a trajetória dele. Eu espero que ele colha as flores que plantou nesse caminho. Que seja um show de muita amorosidade com esse espírito de estarmos juntos celebrando a arte e a vida, tornando tudo maior e mais bonito", conclui.

