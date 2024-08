Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 13 de agosto

Dá Espírito sutil, grande sagacidade, paixão pelas ciências e artes, capacidade de empreender e executar coisas dificílimas; muita energia, atividade e talento. O mau gênio influi sobre os preguiçosos e turbulentos, provocando ira e agressão. Bate de frente com pessoas esxplosivas, impulsivas, impetuosas e agressivas. Sabe lidar com extravagância, momentos constrangedores e vingança.

O SANTO Santa Dulce Dos Pobres

Maria Rita nasceu em 1914, em Salvador, Bahia. No porão da casa, acolhia crianças, adultos e idosos pobres e cuidava deles. Enquanto cursava o mestrado, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Logo que se formou, em 1933, ingressou no Superior Provincial dos Missionários da Imaculada Conceição. Em 15 de agosto de 1934, fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória de sua mãe. Em 1935, fundou o primeiro movimento operário cristão de Salvador. No mesmo ano, iniciou-se a acolhida aos doentes em prédios abandonados da cidade; em 1949, com a permissão da Superiora, pôde acolher setenta enfermos em um abrigo obtido no galinheiro adjacente à casa de sua congregação. Em 1960, foi inaugurado o Asilo Social Suor Dulce. Morreu em 1992.