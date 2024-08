Maratona Homero apresenta contos épicos na Caixa Cultural Fortaleza

Foto: Gilson Camargo/Divulgação Letícia Sabatella apresenta "Maratona Homero" em Fortaleza

Um dos maiores clássicos da literatura do ocidente, as obras "Ilíada" e "Odisseia" serão apresentados nesta semana na Caixa Cultural Fortaleza. Realizada pela Cia Ilíadahomero de Teatro, fundada em Curitiba, no Paraná, a Maratona Homero chega à Capital em apresentações solos dos textos do poeta grego Homero.

Formado por Andressa Medeiros, Daniel Dantas, Fernando Marés, Jonatas Medeiros, Leticia Sabatella e Raquel Rizzo, o grupo teatral realiza cinco monólogos com início nesta terça-feira, 14, seguindo até domingo, 18. Com direção de Octavio Camargo, os espetáculos seguem as traduções dos textos de Homero feitas por Manoel Odorico Mendes, publicada em 1874.

"É uma tradução experimental, um português que nunca foi falado pelos mortais, assim como os poemas de Homero, escritos numa fusão de pelo menos quatro dialetos, uma língua dos deuses", comenta o diretor da Cia Ilíadahomero em nota enviada à imprensa.

Trazendo para a contemporaneidade textos épicos construídos há séculos, o momento em Fortaleza conta com a apresentação dos cantos 1, 20 e 24 da "Ilíada", e 5 e 16 da "Odisseia". As obras acompanham narrativas ambientadas no fim da guerra de Troia, datada em 1.200 a.C., e trazem entre os personagens nomes populares da mitologia grega, como Agamenon, Apolo, Aquiles, Eneias, Heitor, Júpiter, Juno e Nestor.

Ao Vida&Arte, a atriz Letícia Sabatella, que integra o elenco da Cia. recorda dos preparos iniciais para o monólogo: “Eu tive 15 dias para pegar o texto e fazer a primeira apresentação. Foi muito contagiante e muito fortalecedor, porque treina a musculatura e todos os aspectos do ator, tanto física, emocionalmente, mentalmente, é um treino de habilidades imaginárias também, de dicção. é muito fantástico e o exercício de criar uma partitura, porque cada ator tem isso de criar a sua própria partitura, é o teu jeito de contar aquilo”.

Conhecida por seus papéis na televisão brasileira, a artista mineira apresenta em Fortaleza o canto 20 de “Ilíada” no domingo, dia 18, às 19 horas.

“Esse espetáculo se mostra em muitas camadas, há pessoas que vão e conseguem compreender, tem gente que vai já conhecendo e saem com muito mais sabedoria, e tem aqueles que não compreendem, mas que passam a compreender e vão ler a ‘Ilíada’, vão estudar sobre Homero. Então, as nossas plateias são preciosíssimas, tem pessoas que vão e nos dão aula, porque o formato que fazemos dá essa abertura para a participação do público, sabe. É um processo muito aproximador, tanto de nós com o público como do texto e o canto grego de Homero”, acrescenta a artista.

Nos dias 13, 14 e 15, as apresentações são gratuitas. Já para os monólogos apresentados nos dias 16, 17 e 18, os ingressos estão à venda no site e na bilheteria presencial da Caixa Cultural Fortaleza, com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).



