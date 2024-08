Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 13 de agosto (13/08)

Foto: Cine Miau/Divulgação A sexta edição do Cine Miau (Mostra Internacional de Cinema Infantil) chega ao Centro Cultural Bom Jardim nesta terça-feira, 13

A sexta edição do Cine Miau (Mostra Internacional de Cinema Infantil) chega ao Centro Cultural Bom Jardim nesta terça-feira, 13, no Teatro Marcus Miranda. A programação inclui diversos curtas-metragens, acompanhados de debates. O equipamento segue com o festival também na quarta-feira, 14, e no sexta, 16.

Quando: terça, 13, quarta, 14, e sexta, 16, às 9 horas e às 14h30min

Onde: Teatro Marcus Miranda (Rua 3 corações, 400 - Bom Jardim)

Gratuito

Instagram: @centroculturalbomjardim

V Festa de Iemanjá

Nesta terça-feira, 13, a quinta edição da Festa de Iemanjá se inicia com a roda de conversa "Patrimônio, Fé e Luta; Iemanjá que nos conduz". O evento conta com oito pais e mães de santo, mediados pela Mãe Patrícia Adjokè, Feira de Empreendedorismo Negro e das Manifestações Culturais Afro-brasileiras e a Feira Negra de Fortaleza. Às 17h30min, tem apresentações do Afoxé Acabaca e Grupo Cultural Toque de Senzala.

Quando: terça-feira, 13, às 15 horas

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Instagram: @tja.theatrojosedealencar

Estranho Caminho

Segue em cartaz o drama cearense "Estranho Caminho", que tem roteiro e direção de Guto Parente, com Lucas Limeira e Carlos Francisco como protagonistas. Na trama o cineasta David visita sua cidade natal e é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia. Diante da situação, ele se vê obrigado a se reconectar com o pai, de quem está afastado há mais de uma década.

Quando: terça-feira, 13, às 14 e às 18 horas

Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)

Mais informações: Ingresso.com





Oficina de Rói-Rói

A Vila da Música, localizada no Crato, programa para esta terça-feira, 13, a oficina "Rói-Rói: o brinquedo e o brincar", ministrada pela Cia Jornada Brincante. O minicurso, que recebe crianças a partir de 10 anos, propõe ao público a confecção do brinquedo para a ativação da consciência corporal, por meio da musicalidade produzida pelos sons que podem ser criados com o próprio corpo humano.

Quando: terça-feira, 13, às 15 horas

Onde: Vila da Música (Av. José Horácio Pequeno, 1335 - 1367, Belmonte, Crato)

Gratuito

Mais informações: @viladamusicace

Bob Burnquist: A Lenda do Skate

Chega ao catálogo da Max a série documental "Bob Burnquist: A Lenda do Skate", sobre um dos maiores nomes do skate brasileiro e que foi vencedor de diversas competições de esportes radicais. Bob Burnquist tem sua história pessoal e profissional contada de forma íntima e envolvente na produção, que revela imagens inéditas dos bastidores do atleta e depoimentos de outros atletas, como Tony Hawk, Danny Way, Jake Brown, Lance Mountain e Christian Hosoi.

Onde: Max