Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 14 de agosto (14/08)

Foto: TATIANA FORTES FORTALEZA, CE, BRASIL, 21.08.2013: Izaíra Silvino, musicista, escritora e professora fala sobre o começo da sua carreira profissional regendo um dos mais respeitados corais do Estado do Ceará, o coral da UFC. Fala também do seu amor pela educação e da familia que construiu. (Foto: Tatiana Fortes / O POVO)

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) prepara homenagem à maestrina, compositora e professora Izaíra Silvino, que faleceu em agosto de 2021. O evento acontece três anos após a morte da artista e reúne a Família Silvino, Eugenio Leandro, Henrique Beltrão, Carlinhos Crisóstomo, Tânia Batista, Custódio Almeida e os corais do IFCE, Cais E Canto da Apá no auditório da ADUFC.

Quando: quarta-feira, 14, a partir das 18 horas

quarta-feira, 14, a partir das 18 horas Onde: Auditório da ADUFC (av. da Universidade, 2346 - Benfica)

Auditório da ADUFC (av. da Universidade, 2346 - Benfica) Gratuito





Versos e reversos

A Biblioteca Estadual do Ceará abre suas portas para uma roda de estudo sobre a poesia autobiográfica das escritoras Anna Nogueira Baptista e Francisca Clotilde Barbosa Lima. As mulheres fizeram parte dos movimentos intelectuais, sociais e abolicionistas do Ceará no final do século XIX.

Quando: quarta-feira, 14, às 17 horas

quarta-feira, 14, às 17 horas Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito



Dalwton Moura

Em celebração ao seu aniversário no cenário musical, Dalwton Moura apresenta o show "Tantos Versos, Sonhos e Canções - 25 Anos de Música" no Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 14. O evento reúne importantes nomes da música cearense no palco, como Rodger Rogério, Paulo Façanha, Isaac Cândido, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, entre outros. Eles ajudam a contar a história do artista.

Quando: quarta-feira, 14, às 19 horas

quarta-feira, 14, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) Mais informações: @cineteatrosaoluiz





Programação no Cariri

Nesta quarta-feira, 14, a região sul do Estado recebe a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) no Centro Cultural do Cariri. O equipamento reúne integrantes do Ministério da Cultura (MinC) para a abertura e realiza o evento "Encontros Sensoriais".

Quando: quarta-feira, 14, a partir de 9 horas

quarta-feira, 14, a partir de 9 horas Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato)

Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato) Gratuito

Curso Popular de Astronomia

Retoma ao Dragão do Mar a partir deste sábado, 17, o Curso Popular de Astronomia, com capacidade de até 50 alunos por turma. As inscrições estão abertas para o primeiro encontro, que será com a professora Sthephany Ruivo com uma aula do tema "Do Big Bang aos Seres Humanos".