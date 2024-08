Efeito Rebeca Andrade: locais em Fortaleza para treinar ginástica artística

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 12-08-2024: Espaços em Fortaleza que atendem a ginástica artística. Na foto, o Centro de Formação Olímpica. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Com as medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris de 2024, a ginasta brasileira Rebeca Andrade se tornou símbolo de inspiração para todo o País. Ela se consagrou campeã olímpica no solo, ficou com a prata no salto, no individual geral e o bronze na final por equipes. Esses feitos acabaram fazendo as buscas e curiosidades pela ginástica artística e rítmica crescerem.

Mas, afinal, como se define cada uma delas? A ginástica rítmica precisa de mais flexibilidade do que força. É uma modalidade em que ocorre a interação entre a movimentação rítmica da ginasta com pequenos aparelhos portáteis (bola, fita, corda, maças e arco). As ginastas devem realizar suas séries de forma fluida e elegante, demonstrando todo domínio dos aparelhos através de um alto nível de coordenação motora.

Já na ginástica artística ocorre o contrário, devido aos exercícios que cada uma exige. Nessa modalidade é necessário mais técnica. Os atletas precisam ter muito equilíbrio, concentração, agilidade e força para fazer os movimentos de ginástica em aparelhos como as argolas, traves, salto, alças, barras e cavalo.

Embarcando nesse "efeito Rebeca Andrade", destacamos locais em Fortaleza que oferecem aulas das duas modalidades olímpicas. No Centro de Formação Olímpica (CFO), as aulas de ginástica artística e rítmica são oferecidas em parceria com a Federação Cearense de Ginásticas. O projeto, inaugurado em setembro de 2022, busca promover a inclusão social de crianças e adolescentes.

As aulas contemplam todas as modalidades de exercícios que disputam medalhas: barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, salto sobre cavalo, argolas, solo, barras assimétricas e traves de equilíbrio para as competições de ginástica artística.

O projeto atualmente atende meninas de cinco a dez anos inscritas via Edital. Elas recebem gratuitamente duas horas semanais de aula, uniforme, além de participar gratuitamente de um Festival Anual, ganhando medalhas e brindes.

O último Edital foi divulgado no início do ano passado, e, com baixa taxa de desistências e longa fila de espera, não há previsão de um novo Edital para 2024. A professora responsável pelas turmas no CFO, Carla Thais Souza, conta que a ginástica artística é muito complexa, exigindo um repertório motor muito bem desenvolvido.

"Há um consenso que entre cinco e seis seja uma idade ótima. Mas existem atividades que, de maneira adaptada e adequada, crianças ainda mais novas consigam praticar", detalha Carla Thais, acrescentando que se o objetivo não for esportivo, qualquer idade pode praticar ginástica. E inclusive no CFO existem projetos de ginástica para adolescentes e adultos.

A professora chama atenção para que haja mais incentivos da modalidade no Estado e que é um esporte cujos aparelhos e espaço demandam um alto custo para compra e manutenção. "Existem poucos locais que possuem disponibilidade e recursos para essa tarefa. Atualmente, filiados à Federação Cearense das Ginástica, existem apenas dois espaços no Estado que proporcionam aula de ginástica artística. Aparelhos oficiais, aparelhos auxiliares, espaço, manutenção, profissionais capacitados, muitas são as demandas para haver a prática de ginástica, portanto, todo incentivo é uma oportunidade de expandir a prática dela no Estado", expõe.

Centro de Formação Olímpica

Onde: Av. Alberto Craveiro - Castelão

Av. Alberto Craveiro - Castelão Quando: de segunda a sexta das 8h às 17 horas, inscrições via Edital

de segunda a sexta das 8h às 17 horas, inscrições via Edital Mais informações: (85) 98879.9401

(85) 98879.9401 Gratuito

IBP Ginástica Rítmica

Já o instituto da professora Bárbara Palomares (IBP), oferece apenas a modalidade rítmica. Presente em Fortaleza desde 2018, o local surgiu após a treinadora finalizar seu PhD em Ciências do Esporte na Universidade Estatal de Cultura Física da Rússia.

"Então, aqui elaboramos uma metodologia que além do desenvolvimento físico, traz outras questões como o aprimoramento da inteligência emocional, resiliência e todo protagonismo feminino que a prática da ginástica rítmica pode proporcionar. O IBP nasceu com objetivo de Treinar para Transformar", conta a professora Bárbara Palomares.

Ela explica que a ginástica rítmica - a nível olímpico - é majoritariamente feminina, na qual ginastas podem competir: individual e conjunto. Porém, já existem alguns países com competições masculinas, como Espanha e Japão.

"O início lúdico pode ocorrer a partir dos três anos. Já a iniciação desportiva, que é quando as crianças começam a aprofundar seus conhecimentos técnicos e participar de Festivais e competições, pode ocorrer a partir dos sete", conta a respeito da idade recomendável para iniciar a prática esportiva.

E também destaque que pessoas de qualquer ideia podem praticá-la. "Para a prática voltada a saúde e qualidade de vida, não existe idade mínima para praticar, basta querer. Inclusive algumas escolas têm ginástica rítmica para adultos".

Sobre os recentes destaques que a categoria recebeu devido às Olimpíadas, Bárbara destaca que o Brasil é um solo muito fértil para grandes talentos na ginástica, que os atletas fazem muito e com recursos bastante escassos.

Para ela, a valorização só ocorre quando o pódio acontece e frisa ser necessário maiores oportunidades traduzidas como: mais políticas sociais fortes, ampliação dos programas de bolsas esportivas, estratégias mais estruturadas para os treinadores e atletas participarem das competições.

"A ginástica é um esporte caro, ainda elitizado. Para um atleta evoluir a nível olímpico, ele precisa estar em arenas e intercâmbios internacionais, e isso, várias vezes durante o ano. Ginástica é um esporte de longo prazo, então não se pode pensar em investimentos em curto prazo, é uma lógica na qual a conta não fecha. Reconhecimento é investimento e criação de oportunidades", expõe a treinadora.

O instituto possui turmas de iniciação, com aulas duas vezes na semana, a partir de R$225. Já as turmas de competição possuem valores mais elevados, pois a carga horária da ginasta pode variar muito. Entre duas e três horas, três vezes na semana.

Onde: Rua Luiza Miranda Coelho, 826 - Engenheiro Luciano Cavalcante

Rua Luiza Miranda Coelho, 826 - Engenheiro Luciano Cavalcante Quanto: a partir de R$ 225 mensais

a partir de R$ 225 mensais Mais informações: (85) 99924.2024

(85) 99924.2024 Instagram: @ibpginasticaritmica





Gaia Escola de Ginástica

A escola Gaia existe em Fortaleza há cinco anos e oferece as modalidades artística e rítmica. As aulas são orientadas a partir das características de cada modalidade, sempre relacionadas com os diferentes objetivos e capacidades individuais dos alunos.

As turmas são divididas por níveis de desenvolvimento, respeitando sempre o ritmo de aprendizagem de cada aluno, sendo este ritmo separado em várias etapas consoante a idade e capacidades específicas dos alunos. As aulas variam entre R$220 a R$350 mensais.

"A ginástica é para todos! A ginástica não é só fazer acrobacias! A ginástica é um esporte de amizade, de superação e companheirismo. Permite o fortalecimento de várias emoções. A ginástica é sem dúvida um esporte completo e pode ser praticada por todos", afirma a professora da escola Gaia, Ângela Cristina Freire.