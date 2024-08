Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 15 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Procure investir em seu bem-estar, visto que sua visão empreendedora está em alta e é merecedora de recompensas. A harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus tende a elevar sua capacidade de gestão, o que lhe ajuda a otimizar recursos e processos em prol da vida cotidiana.

Touro 21/04 a 20/05 Devido à harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus, sua postura extrovertida pode favorecer as aproximações, rompendo com a rotina e extravasando tensões. Prazeres e contatos sociais tendem a aguardar, o que evidencia a motivação na condução dos interesses pessoais.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Demonstrar capacidade de se colocar no lugar do outro pode favorecer a reciprocidade e aproximação com entes queridos. A harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus tende a sugerir que ações articuladas no seio familiar ajudam na gestão da rotina doméstica e geram cumplicidade.

Câncer 21/06 a 22/07 O diálogo tende a se fazer mais presente, motivando trocas intelectuais e exercício criativo, graças ao carisma e sociabilidade que lhe acompanham nesta fase. A harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus pode favorecer seus relacionamentos, nutrindo afeto e companheirismo.

Leão 23/07 a 22/08 Comprometimento, planejamento e sensibilidade tendem a se alinhar para contribuir com sua qualidade de vida, como sugere a harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus. Uma percepção mais apurada das necessidades práticas e ações no âmbito da economia criativa pode ser percebida.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente valorizar experiências que ampliem seus horizontes culturais, já que seus objetivos podem se nutrir de uma visão otimista sobre a vida. A harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus tende a se refletir positivamente na qualidade de suas ações e postura no trato humano.

Libra 23/09 a 22/10 Os momentos de intimidade tendem a fortalecer os vínculos afetivos, visto que o cotidiano doméstico oode se mostra emocionalmente acolhedor com a harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus. Isso nutre sua autoestima e lhe deixa tranquila ao enfrentar situações desafiadoras.

Escorpião 23/10 a 21/11 A comunicação se revela um poderoso recurso a empregar em favor dos relacionamentos, ajudando você a cativar as pessoas com seu carisma e empatia, visto que a Lua se harmoniza com Sol, Mercúrio e Vênus. As diferenças pessoais se dissipam para dar lugar ao companheirismo e ao afeto.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure dissipar diferenças pessoais para dar lugar ao companheirismo e afeto. A comunicação tende a se mostrar um poderoso recurso a empregar, o que favorece os relacionamentos, cativando o entorno com carisma e empatia, devido à harmonia da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente avançar e galgar degraus mais ousados, já que seu potencial criativo pode se expandir com o encontro da Lua com Sol, Mercúrio e Vênus. Isso tende a ajudar a elevar a qualidade da sua atuação nas atividades em desenvolvimento. É preciso não se contentar com pouco.

Aquário 21/01 a 18/02 O fortalecimento emocional pode lhe dar estrutura para enfrentar desafios. A harmonia lunar com Sol, Mercúrio e Vênus tende a destacar a vida íntima, o que ajuda você a zelar pela qualidade do lar, ao autocuidado e ao compartilhamento de prazeres seletos com seu círculo de confiança.