Maracanaú recebe primeira edição do Festival Arruaça

Foto: Malu Barletta/ Divulgação O Circo Muamba apresenta o espetáculo "Tudo Junto e Misturado"

Quem passa pela Praça do Apê Cultural, em Maracanaú, já está acostumado com um certo movimento realizado pelo Grupo Desequilibradoz. Trata-se do "Arruaça", um projeto criado em 2016 para estimular a cena local, onde artistas de diferentes linguagens, como circo, dança, música, palhaçaria e teatro, se encontram para celebrar a arte e a cultura, levando uma programação totalmente gratuita para a comunidade.

A novidade é que agora o Arruaça cresceu e, após oito anos, virou festival! Nos próximos dias 16 e 17 de agosto, o público poderá conferir uma programação especial voltada para todas as idades no 1º Festival Arruaça: Circo a Céu Aberto.

Considerado um símbolo de expressão cultural na cidade, o Arruaça vai trazer convidados diversos para colaborar com essa nova fase do projeto. Na sexta, 16, a abertura começará a partir das 19 horas e ficará por conta do próprio Grupo Desequilibradoz. A data também terá apresentações da Companhia Cotjoc (Piauí), do Circo Muamba (Brasil/Argentina) e do grupo O Cheiro do Queijo (Ceará).

Já no dia seguinte, 17, começa com um encontro às 9h30min, no Apê Cultural, para um bate-papo. A programação segue novamente, a partir das 19 horas, com o Grupo Desequilibradoz, seguindo com a participação do Circo do Asfalto (São Paulo) e da Trupe Motim de Teatro (Ceará). O encerramento do evento contará com a banda Forró como Antigamente (Ceará).

Além de celebrar quase uma década de conquistas artísticas, com a realização do Festival Arruaça o grupo busca renovar o compromisso com as artes em Maracanaú, ampliando o acesso à cultura. "Contamos com o apoio de todos para tornar esse festival um marco em nossa jornada artística. Unidos, celebramos o passado, o presente e o futuro das artes em nossa cidade", finalizam os artistas.

Atualmente, o grupo tem sede no Apê Cultural, espaço que compartilha com o Coletivo Paralelo, e atualmente é formado por Dielan Viana, Rafinha Melo e Aldebaran Faustino, contando ainda com a participação de Dhemily Viana e Douglas.

1º Festival Arruaça: Circo a Céu Aberto

Quando: sexta, 16, e sábado, 17, a partir das 19 horas

sexta, 16, e sábado, 17, a partir das 19 horas Onde: Praça do Apê Cultural (av. III, 576 - Jereissati I, Maracanaú)

Praça do Apê Cultural (av. III, 576 - Jereissati I, Maracanaú) Gratuito

Mais informações: @grupo_desequilibradoz e @apecultural

Programação

Sexta-feira, 16

19h | Grupo Desequilibradoz

19h30 | Companhia Cotjoc (Piauí), com espetáculo “Fogo de Palha”

20h20 | Circo Muamba (Brasil/Argentina), com espetáculo “Tudo Junto e Misturado”

21h30 | Banda: O Cheiro do Queijo (Ceará), com “Sound Circo”

Sábado, 17