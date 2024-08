Programe-se: confira a agenda cultural desta quinta-feira, 15 de agosto (15/08)

Foto: JV Portugal/Divulgação Banda Detonautas faz show acústico em Fortaleza

Detonautas



A banda Detonautas retorna a Fortaleza neste fim de semana para apresentar o show "Acústico 20 Anos", em celebração às duas décadas de carreira do grupo. A turnê faz referência ao álbum especial lançado em 2023. No projeto, são reapresentados os grandes sucessos da banda.

Quando: sábado, 17, às 19 horas



sábado, 17, às 19 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira); no site Uhuu e na bilheteria presencial

Joelma

A cantora Joelma vem a Fortaleza para show no Iguatemi Hall neste sábado, 17. A artista consagrou-se com as canções "A Lua Me Traiu" e "Voando pro Pará". Ela traz a turnê "Isso é Calypso", que celebra sua trajetória.

Quando: sábado, 17, às 20h30min

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia); R$ 150 (ingresso solidário, com doação de 1 kg de alimento não perecível); vendas no site Bilheteria Virtual e Iguatemi Hall





Coraline

No mês de seu aniversário de 15 anos, a animação "Coraline" é exibida em alguns cinemas de Fortaleza a partir desta quinta-feira, 15. Na obra, uma garota passa por uma porta secreta em sua nova casa e descobre uma versão alternativa de sua vida, muito semelhante à realidade, mas melhor. Entretanto, quando essa aventura se torna perigosa e seus pais de mentira tentam mantê-la para sempre, Coraline precisa contar com sua engenhosidade, determinação e coragem para salvar sua família e voltar para casa.

Quando e onde: Ingresso.com





Festival das Antigas

Grandes nomes do forró se encontram em Fortaleza neste sábado, 17, para uma nova edição do Festival das Antigas. O evento celebra o forró nacional com bandas e artistas que marcaram diversas gerações. A festa tem shows de Mastruz com Leite, Limão com Mel, Magníficos, Desejo de Menina, Felipão e Forró Moral, Tropykália, Forró Sacode.

Quando: sábado, 17 de agosto, às 20h30min

Onde: estacionamento da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Quanto: a partir de R$ 140; vendas no site Bilheteria Digital





Ei, Você é Emo?

O Vibe 085 Pub promove neste fim de semana uma festa especial para quem curte a nostalgia da musicalidade emo. No "Ei, você é emo?", são homenageadas bandas e artistas como Nx Zero e Fresno (Dead Mary), Bring me The Horizon, Slipknot e Avenged Sevenfold (DJ Frozen); Paramore e Avril Lavigne (Brenda Rio). São interpretados os principais sucessos dos nomes mencionados.

Quando: sexta-feira, 16, às 21 horas

Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20; ingressos à venda no site Sympla





Ilíada e Odisseia

As obras "Ilíada" e "Odisseia" são apresentadas na Caixa Cultural Fortaleza. A ação é realizada pela Cia Ilíadahomero de Teatro e segue até domingo, 18.

Quando: quinta-feira, 15, às 14 horas; sexta-feira, 16, e sábado, 17, às 20 horas; domingo, 18, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria (peça do dia 15 é gratuita)





Sofrência

O Teatro Dragão do Mar recebe a peça "Pequenos Contos - um musical de amor e sofrência". A comédia leva ao palco diversas histórias nas quais os sentimentos são o centro.

Quando: sábado, 17, e domingo, 18, às 20 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); R$ 35 (ingresso social com doação de 1 kg de alimento); vendas no Sympla e bilheteria