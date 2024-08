"Du Mar" celebra a gastronomia em Canoa

Foto: Carlo Nitro/Divulgação Festival Du Mar em Canoa Quebrada celebra a diversidade da gastronomia

Nesta sexta-feira, 16, o Festival Du Mar, em Canoa Quebrada, promete agitar o público com uma programação repleta de diversidade gastronômica, atrações culturais e outras atividades. Chef Pedro Barbosa, vice-campeão da 3ª edição do reality Mestre do Sabor marca presença no evento.

Realizado até o dia 25 de agosto, o Festival Du Mar foi lançado oficialmente no dia 23 de junho deste ano, em uma ação promovida pelo Canoa Encanta, projeto da Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada, que tem como objetivo impulsionar o destino turístico de Canoa Quebrada.

Na ocasião, foram reunidos influenciadores, imprensa e representantes da hotelaria e gastronomia.

Tendo início no dia 2 de agosto, com realização da Artfully, Asdecq e Sebrae, a terceira semana do evento ocorre a partir dessa sexta-feira, 16, até domingo, 18. Durante o momento, os fãs da gastronomia poderão experimentar a diversidade culinária que é a promessa do festival.

Cada restaurante participante oferecerá um prato criado exclusivamente para o evento, com o objetivo de permitir que os visitantes criem suas próprias rotas gastronômicas, além da oferta de aulas gratuitas de culinária.

Festival Du Mar