Em clima de Olimpíada, conheça cafés franceses em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 13-08-2024: Comes&Bebes sobre cafés franceses. Na foto, o espaço Padoca Le Cuisinier. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Quando pensamos em cafeterias francesas, é quase impossível não imaginar aqueles cenários de filmes românticos e charmosos, com mesas na calçada, doces enfeitados em diferentes formas e o aroma de café fresco no ar.

A França é famosa por sua cultura do café e abriga algumas das cafeterias mais famosas do mundo. Em Fortaleza, essas referências não passam batidas e muitos locais já possuem essa característica de espaços cada vez mais democráticos, com decorações acolhedoras e o sabor em cada mordida, levando os clientes, pelo menos por alguns minutos, a uma viagem pela França.

Recentemente, o brasileiro passou pela animação de viver mais uma Olimpíada, realizada em 2024 em Paris, na França. Cidade romântica e clássica que desperta curiosidade sobre costumes, tradições e culinária. Pensando nisso, fomos em busca de locais que evocam a atmosfera e os sabores franceses em Fortaleza.

Nossa primeira parada é no delicioso Le Cuisinier, idealizado pelo empresário Luis Carlos e o chef francês Juarez Santana. O local funciona como restaurante e padaria francesa, que leva o nome de Padoca Le Cuisinier, localizada no Meireles.

Com uma combinação perfeita de técnicas culinárias contemporâneas e influências francesas, o Le Cuisinier oferece uma experiência gastronômica única, sofisticada e menu que combina ingredientes frescos e sazonais com técnicas modernas no preparo.

Seu cenário transmite um ar de requinte, conforto e sofisticação, inspirados nos grandes restaurantes franceses, que levam a uma combinação perfeita de sabor e sensação de se estar na própria atmosfera parisiense.

Os pães são feitos diariamente, todos com fermentação natural, farinhas orgânicas e não são usados nenhum tipo de conservante. O clássico croissant a partir de R$ 10,80 e a baguete de R$ 38,80 são os mais pedidos da casa.

E nesse período de Olimpíadas, o local trabalha com o café "Stoke-Ed Coffee", propriedade do campeão olímpico Italo Ferreira. A parte de doces também chama atenção por sua variedade como tortas, bolos, biscoitos, suspiro tradicional, charlotte e o de cenoura com chocolate.

"Um evento da magnitude dos Jogos Olímpicos sempre desperta curiosidade e, por serem em Paris neste ano, acabam sendo extremamente benéficos para operações da nossa natureza. A França passa a ser tema recorrente para todas as pessoas e, por natureza, gera um desejo nas pessoas de sentir um pouquinho da experiência que é estar no país dos Jogos Olímpicos de 2024", conta o proprietário Luiz Carlos.

E não podemos deixar de citar a clássica sobremesa de creme brûlée, feita de creme de leite fresco, baunilha e crosta de açúcar caramelizado por R$ 28,80.

Padoca Le Cuisinier

Onde: Rua Ana Bilhar, 1100 - Meireles

Rua Ana Bilhar, 1100 - Meireles Horário de funcionamento: todos os dias das 7h às 23hs

todos os dias das 7h às 23hs Mais informações: (85) 99195.9794

(85) 99195.9794 Instagram: @lecuisiniermeireles

Ale Felix Confeitaria Francesa

Nossa próxima opção é a aconchegante casinha verde e rosa Alê Félix, localizada na Desembargador Moreira. De cara, quem visita o lugar já se depara com uma arquitetura antiga, em um ambiente lindo, que enche os olhos de quem aprecia. As mesas no jardim e a placa com a frase "proibido pisar em sonhos" dão o toque final na decoração. Do lado de dentro, os vitrais e as paredes de pedra conferem ares clássicos à casa.

A responsável por tudo isso é a patissiere Alessandra Félix, formada em confeitaria francesa pelas escolas "Le Cordon Bleu", "Ferrandi Parise" e "Lenôtre".

O cardápio possui releituras francesas com toque da chef, a exemplo da quiche de queijo brie com geleia de pimenta e os famosos macarons. Todas as sextas e sábados o local oferece música ao vivo e happy wine com duas taças de vinho por R$30.

Onde: Av. Desembargador Moreira, 2940

Av. Desembargador Moreira, 2940 Horário de funcionamento: terça à sábado, das 10h30min às 20 horas

terça à sábado, das 10h30min às 20 horas Mais informações: (85) 9143-2561

(85) 9143-2561 Instagram: @alefelixpatisserie

Petite Surprise - Patisserie e Boulangerie

Quando falamos de cafeterias francesas em Fortaleza, não podemos deixar de citar a Petite Surprise. O local acredita que um café, acompanhado de croissant fresquinho e uma boa companhia são uma combinação perfeita.

O ambiente intimista traz desde a fachada até o seu interior elementos característicos da França. Quem chega à cafeteria, que fica localizada no Meireles, logo é recebido por um "serveur" acompanhado de música francesa ao fundo.

A inspiração nos cafés parisienses oferece, além da clássica éclair, produtos de recheios variados e um cardápio de pratos salgados. O cheiro de pães frescos e doces também logo chama a atenção para uma vitrine repleta de lindas guloseimas.

A chef Beatriz Montenegro idealizou o ambiente com a intenção de refletir o estilo "bon vivant francês" com toques brasileiros.

Com um cardápio diversificado para todos os gostos, o local serve desde o chocolate maison de R$14 até o café carioca com dose de expresso e diluição em água quente de R$ 8.

Onde: Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles

Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles Horário de funcionamento: segunda e terça, das 11 às 21 horas; quarta e quinta, das 9 às 21 horas; sexta e sábado, das 8 às 23 horas; domingo, das 9 às 21 horas

segunda e terça, das 11 às 21 horas; quarta e quinta, das 9 às 21 horas; sexta e sábado, das 8 às 23 horas; domingo, das 9 às 21 horas Mais informações: @petitesurprisebistro

Colline Padaria Artesanal

Onde: Rua Padre Guerra, 813

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 20h30; sábado e domingo, das 9h às 20h30 horas

Mais informações: (85) 99176-3086

Instagram: @colline.bakehouse

L'Amour Café