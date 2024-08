Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 16 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 É preciso cuidar do seu visual, que é seu cartão de visita. A autoestima tende a se elevar, criando oportunidades de crescimento, enquanto as parcerias ficam mais prazerosas. Seus talentos no trabalho e na vida cotidiana podem aflorar com a harmonia entre Lua e Vênus.

Touro 21/04 a 20/05 Procure celebrar a vida, as amizades e o amor com a harmonia entre Lua e Vênus. Atividades culturais podem ser estimulantes e buscar vivenciar prazeres. Pequenas viagens tendem a ser bem-vindas, especialmente se feitas com seus afetos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque criar um ambiente bonito e acolhedor para si, se estiver sozinha. A harmonia entre Lua e Vênus tende a permitir usufruir dos prazeres da intimidade, além de elevar seu bem-estar. Nesta fase, procure ficar mais zelosa na vida em família.

Câncer 21/06 a 22/07 É fundamental atrair as atenções que deseja com carisma e sensualidade, visto que a harmonia entre Lua e Vênus estimula isso. A articulação do pensamento tende a fluir melhor em ações em grupo, tanto no trabalho quanto na vida privada.

Leão 23/07 a 22/08 Procure otimizar seus recursos materiais e suprir lacunas com a harmonia entre Lua e Vênus. Momento favorável para aquisições. Busque usufruir dos prazeres pessoais com economia, considerando um forte senso estético.

Virgem 23/08 a 22/09 A harmonia entre Lua e Vênus pode favorecer atividades em grupo e beneficiar sua reputação com o seu carisma. É importante considerar a complementaridade de talentos e usar seu charme como vetor de atração interpessoal.

Libra 23/09 a 22/10 Procure fortalecer sua autoestima para lidar com situações fora da zona de conforto. A harmonia entre Lua e Vênus tende a sugerir um momento favorável para a harmonização interior, com uma postura otimista e criativa diante dos problemas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Convém transmitir otimismo ao interagir com pessoas diversas, visto que a comunicação é um alicerce importante. A autoconfiança tende a se elevar ca harmonia entre Lua e Vênus no eixo amizades-comunicação, especialmente com experiências culturais enriquecedoras.

Sagitário 22/11 a 21/12 É importante potencializar recursos e obter resultados de maior qualidade com a harmonia entre Lua e Vênus. Seus talentos no ambiente profissional pode ser estimulado nesta fase. Convém que as parcerias se beneficiem da sinergia emocional e intelectual.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Neste momento de harmonia entre Lua e Vênus, busque expandir a consciência sobre seu valor pessoal. O sentimento de amor-próprio tende a se elevar e desabrochar em plenitude perante a vida. É uma fase especial de crescimento pessoal.

Aquário 21/01 a 18/02 Reconhecer suas fragilidades com a harmonia entre Lua e Vênus no circuito de crise é fundamental. Procure exercitar o autocuidado e melhorar sua autoestima, com reflexos positivos na relação com seu entorno imediato.