Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 16 de agosto (16/08)

O Floresta Bar prepara para esta sexta-feira, 16, uma noite especial com o evento "All Stars Rock Night". A partir das 19h30min, a banda Red Zone, que canta sucessos de Red Hot Chili Peppers. Já às 21h30min, sobe ao palco o grupo Love Gun, em tributo a banda Kiss. Para finalizar a festa, às 23h30min, Freddie Mercury Cover apresenta sucessos do Queen.

Quando: sexta-feira, 16, a partir das 19h30min

sexta-feira, 16, a partir das 19h30min Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 25 (couvert)

R$ 25 (couvert) Infos: @floresta_bar

Pôr do Sol

A cantora Gabriela Mendes é a atração do Projeto Pôr do Sol Fortaleza neste domingo (18/08). A apresentação começa às 17 horas, ao lado do espigão do Náutico. Gabriela Mendes, cantora e compositora, é um dos nomes em ascensão no cenário musical cearense. A artista possui compromisso com a manutenção das tradições populares e pauta sua carreira no forró tradicional. Realização: secretarias municipais de Turismo e da Cultura.

Quando: domingo, 18, às 17 horas

domingo, 18, às 17 horas Onde: Av. Beira-Mar (ao lado do espigão do Náutico)

Av. Beira-Mar (ao lado do espigão do Náutico) Gratuito

O Entusiasta

O recifense Rodrigo Marques apresenta nesta sexta-feira, 14, o seu novo show de stand up comedy "O Entusiasta", que traz para o humor seu vocabulário rebuscado e sinceridade para falar de casos variados da sua vida, sob uma nova perspectiva divertida e contagiante. O artista, que é atualmente um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, acumula milhões de seguidores e visualizações nas suas redes sociais com narrativas de seu dia a dia.

Quando: sexta-feira, 14, às 21 horas

sexta-feira, 14, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Mais informações: @theatroviasulfortaleza





Forró das Antigas

O Theatro José de Alencar recebe nesta sexta-feira, 14, a banda Os Lamparinos, em parceria com o Sesc. O grupo apresenta na calçada do equipamento o tradicional "Forró das Antigas", por meio de sua formação de base com sanfona, zabumba e triângulo. Com duração de 50 minutos, o show promete colocar o público para dançar no modo "pé de serra".

Quando: sexta-feira, 14, às 17 horas

sexta-feira, 14, às 17 horas Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar



Roda de Samba

Nesta sexta-feira, 16, o bar Moto Libre realiza mais uma festa Roda de Samba em seu espaço. Desta vez, a programação conta com os cearenses da dupla Mesura e o cantor Belinho para animar a noite, que inicia as apresentações a partir das 21h30min.