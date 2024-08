Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 17 de agosto

Domina nas altas ciências, a filosofia oculta, a Teologia e as artes liberais. Dá a facilidade de aprender o que se estuda; proporciona fisionomia e caráter agradáveis, e influi no gosto dos prazeres honestos. O gênio contrário domina a ignorância, a libertinagem e todas as más qualidades do corpo e da alma.

O SANTO São Jacinto

Nasceu na Silésia, Polônia, em 1183. Sobrinho do bispo da Cracóvia, estudou direito e teologia e foi ordenado sacerdote e depois cônego da catedral da cidade. Em Roma, conheceu São Domingos, entrou na Ordem dos Pregadores e trabalhou para a união das igrejas do Oriente e do Ocidente. Na iconografia, Giacinto carrega o ostensório e a estátua de Nossa Senhora. De acordo com uma história do século 16, enquanto ele fugia com o ostensório durante o ataque dos tártaros em Kiev, em 1241 e 42, ele foi chamado por Maria para levar sua estátua com ele. No ano dia 15 de agosto 1257, morreu no mosteiro de Cracóvia, Polônia, consumido pelas fadigas, aos 72 anos.