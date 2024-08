Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 18 de agosto (18/08)

Foto: Reprodução/Instagram @ grupocomediacearense "Branca de Neve e os sete anões" inicia temporada com montagem clássica

O Grupo Comédia Cearense estreia mais uma temporada do espetáculo "Branca de Neve e os sete anões" no Teatro Nadir Papi Saboya. A montagem é uma releitura do clássico conto de fadas dos Estúdios Disney, que será apresentado com emoção e muita diversão para o público infantil. O elenco conta com os atores Any Maia, Hiroldo Serra e mais.

Quando: domingo, 18, às 17 horas

Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 - Varjota)

Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)





O Pequeno Príncipe

Baseado no livro de Antoine de Saint-Exupéry, o espetáculo infantil "O Pequeno Príncipe" chega ao Theatro Via Sul Fortaleza. A história é uma adaptação do clássico menino que vive em um distante planeta chamado B-612 e resolve sair para visitar diferentes mundos.

Quando: domingo, 18, às 16 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Mais informações: @theatroviasulfortaleza





Aladim e o Pé de Caju

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) recebe o espetáculo "Aladim e o Pé de Caju" no projeto Pequenas Grandes Histórias. Na montagem, do pelo Grupo Arte de Viver, Aladim tenta enganar uma vendedora e precisa da ajuda de Jafiz.

Quando: domingo, 18, às 15 horas

Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara





Coragem

O Coletivo Flecha Lançada Arte apresenta neste domingo, 18, o espetáculo "Coragem" no Centro Cultural do Cariri. A montagem, que é inspirada em lideranças indígenas, narra a diáspora dos Povos Indígenas de Pindorama como fruto de colonização contínua em seu próprio território.

Quando: domingo, 18, às 19 horas

Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, Nº 01 - Gizélia Pinheiro, Batateiras - Crato)

Gratuito

Mais informações: @centroculturaldocaririce





Festa Della Pizza

O restaurante Babbi Osteria realiza neste domingo, 18, a "Festa Della Pizza" com sabores inéditos no cardápio. A partir das 18 horas, cada cliente do estabelecimento pode pedir uma pizza inteira.

Quando: domingos e quintas-feiras, a partir das 18 horas

Onde: Babbi Osteria (Shopping Buganvília- Av. Dom Luís, 1113 - Aldeota)

Quanto: R$ 69 (adultos) e R$ 49 (crianças de 6 a 10 anos)