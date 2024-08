Com show em Fortaleza, Os Garotin mixam sonoridades

Foto: Fernando Schlaepfer/Divulgação Os Garotin vem a Fortaleza pela primeira vez durante programação do Festival Zepelim 2024

Dominando playlists de músicas brasileiras nas plataformas de streaming, canções como "Zero a Cem" e "Queda Livre", de Os Garotin, já deve ter aparecido nas suas redes sociais.

Formado por Leo Guima, Lucas Anchieta e Victor Cupertino, o trio Os Garotin pode ter pouco tempo de fundação, mas possuem conhecimento musical e público leal assim como nomes relevantes da MPB.

Nascidos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, os artistas vêm a Fortaleza pela primeira vez como grupo para show no Festival Zepelim 2024, marcado para acontecer no próximo sábado, 24, no Marina Park.

Ao Vida&Arte, Cupertino conversou sobre o sucesso nacional, a parceria com Caetano Veloso e planos para a trajetória do trio, além de prometer que o show dos artistas na Capital será um grande "baile". Confira:

O POVO - Vocês já se conheciam antes de darem início ao trio. Como foi o momento em que decidiram unir suas vozes para formar o grupo?

Cupertino - Eu e Leo (Guima) nos conhecemos em 2018 e, em 2019, a gente conhece o Anchieta. No primeiro encontro compusemos "Pouco a pouco", música que gravamos no EP "Os Garotin Session" (2023) e novamente no nosso primeiro álbum "Os Garotin de São Gonçalo" (2024). A forma como essa canção se desenvolve, com cada um cantando em uma parte e dando sua característica, foi o que fez a gente perceber que, apesar da nossa musicalidade individual ser bem diferente, era possível a junção como trio.

OP - No começo da trajetória d'Os Garotin, vocês imaginariam estar onde estão e terem conquistado público em diversos locais do Brasil, com músicas que viraram hits nas redes sociais e tendo shows esgotados?

Cupertino - A gente sempre confiou no nosso som, mas era impossível prever o que estaria por vir. A viralização de "Zero a Cem" mudou tudo. Mas é muito interessante porque a galera que chegou por meio de "Zero a Cem" se aprofundou nas outras canções de uma forma que nos shows o público canta muito alto todas as músicas. Os Garotin nasceu em julho de 2023, então não tinha como imaginar que em julho de 2024 teriam 2.500 pessoas lotando o Circo Voador cantando todas as nossas músicas… Nem no nosso melhor sonho.

OP - Vocês possuem uma canção em parceria com Caetano Veloso, "Nossa Resenha". Como aconteceu essa união? E de que forma vocês avaliam essa parceria com um dos grandes nomes da música brasileira para a carreira de cada?

Cupertino - Nós tínhamos o costume de fazer encontros com artistas que a gente gosta, os chamados saraus. Cada um ia trazendo um amigo que levava outra pessoa. Era um ambiente bom para conhecer outros artistas. Certa vez fomos convidados para fazer esse sarau que fazíamos entre nós, mas na casa do Caetano. Ficamos muito nervosos. Mas chegamos lá e foi incrível. Começaram a chamar sempre a gente para estar junto. A gente notava que Caetano adorava essa "nossa resenha", ele sorria muito bonito quando ouvia. Então, certo dia fomos avisados acerca desse presente: a participação de Caetano Veloso numa música nossa. A ficha não caiu até hoje!

OP - Há algum outro artista que vocês desejam ou já planejam lançar músicas em conjunto?

Cupertino - Há muitos. Desde aqueles que são referências e artistas da nova geração. Djavan, Seu Jorge, Liniker, Gloria Groove, Ana Frango Elétrico, muita gente…

OP - Qual a avaliação do seu atual momento enquanto artista e agente da música nacional?

Cupertino - A gente sente que a música brasileira passa por um momento efervescente. Acho que essa coisa do algoritmo ajuda muito o artista a encontrar sua galera. Está sendo emocionante ver que o mercado está caminhando para isso e valorizando artistas que buscam originalidade no som. Estamos muito otimistas em relação ao momento da música no Brasil.

OP - Como vocês definem o estilo musical do trio? Quais as principais referências artísticas para a construção da personalidade d'Os Garotin?

Cupertino - Soul music brasileira, flertando com a MPB e a cultura hip hop, do rap ao R&B. Nossa ideia é sempre misturar as coisas. Nossas referências vão de Jorge Ben a Michael Jackson. De Djavan a Stevie Wonder. De Péricles a Silk Sonic.

OP - A ideia inicial de vocês era consolidar seus trabalhos individuais para depois lançarem Os Garotin. Como estão os planejamentos para os trabalhos solos?

Cupertino - Até hoje é muito claro para nós que cada um tem um caminho individual para ser trilhado. Isso vai acontecer de forma natural. E Os Garotin não precisa parar para isso acontecer.

OP - E para o evento deste mês, o que o público de Fortaleza pode esperar para o show d'Os Garotin no Festival Zepelim?

Cupertino - Nós criamos um espetáculo que reúne todo nosso repertório lançado. Vai ser um baile. Um show para dançar e cantar muito alto. Arranjos muito especiais, entregando no ao vivo uma experiência diferente de como os fãs ouvem as músicas em casa, apesar de continuarmos fiéis às versões de estúdio. Esse é o melhor show que já construímos. Estamos loucos para apresentar ele em Fortaleza!

OP - Quais os planos do trio Os Garotin?

Cupertino - Estamos com muitas músicas novas, já daria para lançar outro álbum. Estamos deixando rolar.





Conheça Os Garotin

Festival Zepelim: Os Garotin em Fortaleza

Quando: sábado, 24, a partir das 16 horas

Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$ 185 (meia-entrada)

Vendas: BilheteriaVirtual.com.br

Mais infos:

