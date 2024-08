Itapipoca: artes rupestres I

Poucas são as informações que permitem um estudo detalhado sobre a vida dos primeiros agrupamentos humanos. Por isso, a arte rupestre se tornou uma das principais fontes históricas para compreender a nossa Pré-História. Por meio dela, podemos imaginar as formas de comunicação entre os primeiros humanos, os rituais religiosos, além de nos apresentar traços, figuras geométricas e linhas, bem como as suas impressões de pés e mãos, entre outras descobertas referentes à sua cultura.

O pesquisador, crítico e artista plástico Nilo Firmeza, o "Estrigas", diante da necessidade de conhecer os trabalhos de arte deixados pelos nossos antepassados em épocas pré-históricas e ciente dos pouquíssimos estudos sobre o tema, publicou "Arte: aspectos Pré-Históricos no Ceará" (Edições Tukano, 2ª ed, 1989), no qual narra sua pesquisa e exploração in loco em Itapipoca, mais precisamente na "Pedra Ferrada", no Mocambo de Cima. Na obra, no capítulo "Nossas Manifestações Artísticas", dedicado ao político Perilo Teixeira, adverte que em seu estudo, ao contrário do que se fazia até então, pretendia colher nele "a parte de interesse artístico e apresentá-la em função mais da arte que da história".

Mais à frente, assevera: "Em sua melhor manifestação, da mais genuína representação característica da arte primitiva em seu período inicial já valorizado, vamos encontrar em Itapipoca, na serra de Uruburetama, o que, no momento, se constitui, de conhecido, o patrimônio maior deixado pelos nossos pintores da Pré-História".

Dissemos que Estrigas dedicou esse capítulo ao deputado Perilo Teixeira, e não foi à toa. Quando Perilo soube da pesquisa de Estrigas em "sua cidade", imediatamente disponibilizou transporte, hospedagem, um guia e um fotógrafo para a viagem de Estrigas e de Nice Firmeza, artista plástica e sua esposa, para Itapipoca, a fim de explorar a famosa gruta da "Pedra Ferrada". A expedição saiu de Fortaleza em 3 de janeiro de 1975, ou seja, estamos às vésperas de completar o seu Cinquentenário.

Na obra, Estrigas narra a dificuldade de se chegar ao local, o caminho íngreme, a escalada, a longa distância e as características da almejada gruta, que tinha "uma curvatura que formava uma abóbada de uma extremidade à outra". Continua: "No interior dessas crateras [cita que a parede interior da abóbada era repleta de crateras circulares ou elípticas] existem pinturas. Distribuídas pelo espaço da parede, encontramos duas figuras de pássaros [...], um quadrúpede [...] e muitas figuras humanas [...], além de outras figuras não muito distintas e parecidas com sinais".

Estrigas retornaria a Fortaleza e regressaria a Itapipoca ainda no mesmo mês, no dia 25, com o objetivo de registrar esses desenhos. Desta vez, levaria o jovem Bené Fonteles e convidaria o também o pintor Mário Baratta, que chegaria, no dia seguinte, acompanhado do amigo Vicente Gondim.

Enquanto Estrigas observava acuradamente cada imagem e realizava suas medições, Nice copiava as figuras e os sinais por sobre um plástico transparente - esses desenhos se encontram na obra - e Bené Fonteles e Mário Baratta fotografavam. (Continua)