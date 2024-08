O SANTO São João Eudes

Nasceu em 14 de novembro de 1601, no norte da França, em uma família de origem camponesa. Foi marcado por fenômenos religiosos opostos e também por graves problemas políticos. Na adolescência, por sua devoção a Maria, secretamente consagrou-se a Ela. Em 1623, foi para Paris e ingressou no Oratório, sendo recebido pelo cardeal Pedro de Bérulle. Dois anos depois, recebeu sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação. Viajou por uma França brutalizada pela Guerra dos Trinta Anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria, de cuja devoção foi um grande apóstolo. Na cidade universitária de Caen, fundou seu primeiro seminário. Quando ocorreu a epidemia da peste, Eudes percorreu quase todas as vilas, dando assistência aos doentes. Morreu na França, em 1680.