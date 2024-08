Plataforma O POVO+ estreia documentário sobre swingueira

Foto: Gabriel Gonçalves/ Nigéria Filmes/Divulgação Filme "Swingueira" (2020), do Coletivo Nigéria, estreia no O POVO+ este mês

Sucesso entre o fim dos anos 2000 e início de 2010, a swingueira conquistou Fortaleza com batidas contagiantes e tomou conta da capital cearense que se tornava palco para apresentações e competições de dança em diversos espaços.

"É uma música que surge da Bahia, que vem do samba do recôncavo, de características da religião afro, e depois se moderniza um pouco e se comunica com elementos também da música pop. Ela se comunica diretamente com o povo da periferia porque, assim como o rap, ela trata de questões que são vivenciadas (no local)", detalha o músico e cientista social Felipe de Paula.

Conhecido atualmente no meio musical como Dipas, o pesquisador levou seu interesse pelos movimentos da swingueira na Capital para a produção de sua monografia em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Do Pirambu a Parangaba e chegando à Praia do Futuro, grupos se preparavam para batalhas intensas de dança que dominavam barracas de praia, praças de bairros, quadras de escolas e movimentavam a rotina de diversos jovens da periferia de Fortaleza.

"A prática do movimento swingueira por aqui ficou voltada para esses campeonatos que eram, inclusive, boa parte inspirados na forma como os grupos de quadrilhas juninas se organizavam e faziam seus respectivos campeonatos. Além disso, muitos dos dançarinos de swingueira também dançavam quadrilha nas festas juninas", recorda.

Carregadas de influências da cultura negra juntamente com as religiões de matriz africana, assim como as culturas pop e de rua, como Dipas avalia, o ritmo gerou inspiração para a produção de um filme que acompanha os jovens dançarinos e grupos em campeonatos que movimentavam os bairros da capital cearense.

Produzido durante cinco anos, "Swingueira" tem direção de Felipe de Paula, ao lado da produtora cearense de audiovisual Nigéria Filmes, formada por Bruno Xavier, Roger Pires e Yargo Gurjão. Com apoio do programa Rumos Itaú Cultural e da chamada Prodecine, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), "Swingueira" ganhou apresentação em 2020, no início da pandemia de Covid-19, o que comprometeu na divulgação e visibilidade do produto.

A partir desta segunda-feira, 19, o filme pode ser assistido na plataforma O POVO e marca o início da parceria entre o Nigéria Filmes com o Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

"Na época (em 2015), uma amiga em comum nos conectou ao Dipas, que estava estudando sobre a swingueira, e o tema tinha tudo a ver com a proposta da Nigéria de acompanhar os movimentos culturais e sociais. A gente sabia que seria um filme bom, que seria muito legal assistir. É um filme sobre música, sobre juventude. Isso é algo do estilo da Nigéria, porque nós não achamos que o documentário tem que ser chato, monótono e sonolento, a gente acredita que o documentário é a arte que dá para assistir e achar massa", detalha Roger Pires, diretor-fundador do Nigéria Filmes.

Ele comenta que entre 2015 e 2020, anos em que o filme foi produzido, os personagens tiveram suas vidas transformadas em diversos níveis.

"O filme traz essa evolução, essa mudança de vida. Então tem um personagem que (entre os cinco anos) sai de Fortaleza, tem quem saiu da swingueira, e também tem as pessoas que continuavam na swingueira. Foi massa mostrar como a vida vai mudando", acrescenta. (Com colaboração de Penélope Menezes)





Ficha técnica "Swingueira"

DIREÇÃO

Bruno Xavier, Roger Pires, Yargo Gurjão e Felipe de Paula

ROTEIRO

Bruno Xavier, Roger Pires e Yargo Gurjão

PESQUISA

Felipe de Paula

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

Bruno Xavier

C MERA

Bruno Xavier e Valentino Kmentt

SOM DIRETO

João Martins e Juliana Gurgel

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

Roger Pires

PRODUÇÃO

Roger Pires, Maíra Bosi e Larissa Uerba

PRODUÇÃO EXECUTIVA

Maíra Bosi

MONTAGEM

Yargo Gurjão

DOCTORING DE MONTAGEM

Susanna Lina

EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO

Yargo Gurjão

TRILHAS SONORA ORIGINAL

Wide Open Mide

EDIÇÃO DE SOM

Érico Sapão

CORREÇÃO DE COR

Bruno Xavier

FOTOGRAFIA STILL

Gabriel Gonçalves

MATERIAL GRÁFICO

Feitosa Neto

PRODUÇÃO DE PÓS-PRODUÇÃO

Maíra Bosi e Helena Barbosa

Lançamento "Swingueira"

Quando: segunda-feira, 19

Onde: mais.opovo.com.br/webdocs/swingueira-nigeria