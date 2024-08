Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 19

Foto: Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno/Divulgação Quinteto de Sopros Alberto Napomuceno se apresenta Escola Pública de Música

O Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno é atração da Temporada dos Ventos da Escola Pública de Música nesta segunda-feira, 19. No evento, o quinteto transita o pelo repertório tradicional do grupo, assim como arranjos de músicas brasileiras elaborados para essa formação.

Quando: segunda-feira, 19, das 18 horas às 19 horas

segunda-feira, 19, das 18 horas às 19 horas Onde: Escola Pública de Música - Anexo Vila das Artes (rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora)

Escola Pública de Música - Anexo Vila das Artes (rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora) Mais informações: (85) 3252-1444





Parque Rio Branco

Após reformas, o Parque Rio Branco foi reaberto ao público. O projeto de requalificação visou melhorar a segurança da região. O equipamento recebeu novos pisos, itens de acessibilidade e quatro pontes.

Quando: aberto todos os dias, das 5h às 20 horas

aberto todos os dias, das 5h às 20 horas Onde: av. Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape

av. Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape Gratuito





Parque de Dinossauros

O parque temático de dinossauros Alchymist Prehistoric Park, em Caucaia, segue aberto ao público. Com mais de 60 réplicas em tamanho real nesta primeira fase, a atração tem mais de um quilômetro de trilhas e modelos animatrônicos de dinossauros que chegam a 20 metros de altura.

Quando: todos os dias, das 9h às 18 horas

todos os dias, das 9h às 18 horas Onde: Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia

Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia Quanto: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) Vendas: site, bilheteria presencial e WhatsApp (85) 98195-6232





Alien: Romulus

O filme de terror "Alien: Romulus" está em cartaz em cinemas. Parte do universo de "Alien - O Oitavo Passageiro" (1979), a obra apresenta um grupo de jovens colonizadores espaciais que se deparam com uma estação abandonada. Eles precisam lutar pela sobrevivência.

Animação

A animação infantil "Os Inseparáveis" está em exibição em Fortaleza. Quando as luzes se apagam em um antigo teatro do Central Park, os bonecos ganham vida. Entre eles está Don. Ele sonha em ser um verdadeiro herói e toma coragem para se aventurar fora do teatro.

Relançamento

Os cinemas dos shoppings Via Sul e RioMar Fortaleza exibem o relançamento de "Os Fantasmas Se Divertem" nesta segunda-feira, 19. Após morrerem, Barbara Maitland e Adam Maitland se veem como fantasmas que não podem sair da sua casa de campo, pois antes que possam ganhar suas asas têm que ocupar a casa como fantasmas pelos próximos 50 anos. A paz é rompida quando Charles e Delia Deitz, um casal de novos-ricos, compra a casa. A produção de Tim Burton é protagonizada por Michael Keaton e Winona Ryder.

