Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 20

Foto: reprodução/Adorável Evolução Festival Noia

Acontece nesta terça-feira, 20, a abertura da 22ª edição do NOIA, o Festival do Audiovisual Universitário, que vai até o domingo, 25. O festival é composto por nove mostras competitivas, entre elas: Mostra Brasileira, Mostra Cearense e a Mostra Internacional, todas com filmes que abordam o tema "O Negro no Cinema Brasileiro". A programação completa pode ser vista nas redes sociais.

Quando: terça-feira, 20, às 19 horas

terça-feira, 20, às 19 horas Onde: Sala 1 do Cinema do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sala 1 do Cinema do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Hummus

Estreia nesta terça-feira, 20, a nova exposição visual do artista cearense Negrosoousa, que será lançada de forma virtual no perfil do Instagram do autor. As obras selecionadas propõem uma reflexão da relação dos mundos terreno e etério por meio da representação da força da Terra na criação de humanóides imaginários. Com convite a pensar no ser humano e suas potências, o material destaca formas expressivas da representação do homem e da natureza, além de formentar o debate sobre a potencialidade do ordinário.

Quando: a partir desta terça-feira, 20

a partir desta terça-feira, 20 Onde: Instagram (@negrosoousa)





Represa

O Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 20, mais uma edição do projeto "Anatomia do Filme", que tem o objetivo de abrir diálogos com os realizadores dos filmes e fazer uma dissecação da construção e da estrutura dramatúrgica das obras. Será exibido o longa "Represa", dirigido e escrito por Diego Hoefel. A produção conta a história de Lucas, que atravessa o país para visitar o local de nascimento de sua falecida mãe.

Quando: terça-feira, 20, às 17 horas

terça-feira, 20, às 17 horas Onde: Sala 2 - Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sala 2 - Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Convocatória para as Artes Cênicas

O Theatro José de Alencar segue até a quarta-feira, 21, com inscrições abertas para a Convocatória para as Artes Cênicas, que seleciona 33 propostas artísticas nas linguagens de teatro, dança, performance e circo, para realizar com apresentações em seu espaço entre outubro de 2024 e março de 2025. Para participar, cada proposta deve ter tempo mínimo de 30 minutos.

Quando: até quarta-feira, 21

até quarta-feira, 21 Onde: https://www.idm.org.br/ (Inscrições)

https://www.idm.org.br/ (Inscrições) Gratuito

O Mensageiro

Segue em exibição nos cinemas o drama brasileiro "O Mensageiro", que tem Valentina Herszage, Shico Menegat e Georgette Fadel no elenco principal. A história é ambientada na Ditadura Militar e gira em torno de Vera, uma jovem que é presa em uma fortaleza militar, no ano de 1969, devido ao seu envolvimento político. A trama narra momentos de humanidade e solidariedade durante os horrores da repressão policial do período.

Onde e quando: Ingresso.com