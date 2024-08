Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 21 de agosto

Foto: Lucas Alexandre/ Divulgação Espetáculo "Madame Tramelus" no Teatro Dragão do Mar

O K'Os Coletivo apresenta nesta quarta-feira, 21, o espetáculo "Madame Tramelus" no Teatro Dragão do Mar. A montagem é feita pela Palhaça Tramela, que dá vida à Madame Tramelus, uma "vidente" atrapalhada que lê cartas e prevê o futuro das pessoas. Com muita confusão, a "Rainha do Saber" apresenta ao público tudo que vê.

Quando: quarta-feira, 21, às 19h30min

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Dois Cara de Chibata

Nesta quarta-feira, 21, os humoristas Moisés Loureiro e Titela apresentam juntos um show de stand-up comedy, contando diversas histórias que se conectam de alguma forma. Com muito humor, os dois permanecem juntos do início ao fim do espetáculo, destinado para público a partir de 15 anos. Pessoas abaixo desta idade podem ficar gratuitamente na área infantil do local.

Quando: quarta-feira, 21, às 21h30min

Avenida Edilson Brasil Soares, 212 - Edson Queiroz Quanto: a partir de R$ 70 1kg de alimento

Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 21, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Sahaja Yoga. A proposta é oferecer um momento de pausa no meio da semana para o público. O momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17h30min, com 30 vagas por ordem de chegada.

Quando: quarta-feira, 7, às 17h30min

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito





Oficina IRÀWÒ

O Porto Iracema das Artes oferece até esta quarta-feira, 21, a 11ª edição dos Laboratórios de Criação, com a promoção da Oficina IRÀWÒ. A ação apresenta estratégias de criação, metodologias, recursos e saberes ao estabelecer o diálogo entre as linguagens da concepção IRÀWÒ, que é uma estrela viajante do tempo.

Quando: quarta-feira, 21, das 18 às 20 horas

Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Gratuito





Rock Nacional

O Hard Rock Café promove nesta quarta-feira, 21, o show "Especial Lulu Santos e Rock Nacional" com apresentação da Banda Reite a partir das 19h30min. O grupo traz em seu repertório os maiores sucessos do ícone brasileiro, como "Apenas Mais Uma de Amor", "O Último Romântico" e "Um Certo Alguém".

Quando: quarta-feira, 21, a partir das 19h30min

