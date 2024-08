Com 15 horas de música, Festival Zepelim volta ao Marina Park

Foto: Gabriel Renné/ Divulgação Pabllo Vittar lança "Batidão Tropical Vol. 2"

Pabllo Vittar



Embalada pelo "Batidão Tropical Vol. 2", disco lançado no primeiro semestre, Pabllo Vittar estreia no Zepelim como uma das atrações mais aguardadas. A cantora e drag queen, voz de hits como "K.O" e "Problema Seu", leva o sucesso do novo álbum ao público, projeto que reúne novas versões de clássicos conhecidos na voz de bandas como Forró do Muído e Magníficos. Exemplo da grande repercussão é a viralização da música "São Amores", sucesso em vídeos no TikTok em diferentes países.

Seu Jorge

Uma das principais atrações do Zepelim neste ano, o cantor, ator e compositor carioca Seu Jorge chega em alta com sucessos consagrados como "Amiga da Minha Mulher", "Mina do Condomínio", "Burguesinha" e "Quem Não Quer Sou Eu" - essa, por sinal, bastante requisitada nos últimos meses. A faixa foi "repaginada" pelo músico DJ Topo ao fazer uma versão MTG ("montagem") e viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 123 milhões de reproduções apenas no Spotify. O MTG é uma prática comum no funk, sendo caracterizado também pela colagem de uma ou mais músicas. Um dos próximos projetos de Seu Jorge é o álbum “Baile à la Baiana”, antecipado para ser lançado em setembro.





A força da internet

O Zepelim também reúne estrelas da internet. O pernambucano Luiz Lins tem ganhado cada vez mais repercussão no universo do rap e R&B e teve a carreira impulsionada após participações no projeto Poesia Acústica. Ele apresenta repertório com Ivyson. Outro exemplo é a banda Jovem Dionísio, com músicas que dominaram as redes sociais - "Acorda, Pedrinho" em 2022. O paulista Yago Oproprio, autor do sucesso "Imprevisto", com quase 150 milhões de reproduções

no Spotify, traz o show do primeiro álbum.





Promessa Cumprida

Em janeiro, Candy Mel, Davi Sabbag e Mateus Carrilho, da Banda Uó, garantiram shows da turnê de retorno do grupo — que estava em hiato há seis anos - em Fortaleza. Promessa dada, promessa cumprida: a banda é um dos destaques do Festival Zepelim nesta edição. Natural de Goiás, o grupo ficou conhecido com o sucesso de uma versão em português de "Whip My Hair", da cantora Willow Smith, chamada "Shake de Amor". O trio é marcado pelo estilo pop e tecnobrega com letras divertidas e também conquistou o público com hits como "Arregaçada", "Búzios do Coração" e "Tô na Rua". Os shows da turnê abragem as canções dos dois discos da banda, "Motel" (2012) e "Veneno" (2015).





Direto do Rio

Celebrações

No Palco Mar, a celebração de 30 anos de história. No Palco Sol, o entusiasmo de levar ao público novo trabalho de inéditas. É possível perceber a dualidade com os shows da banda Planet Hemp e da cantora Céu. O grupo mescla no repertório clássicos da carreira, como "Quem tem seda?" e "Legalize Já", e faixas de "Jardineiros" (2022). Quanto a Céu, a artista destaca influências do rap e do soul no álbum mais recente, "Novela" (2024), e as principais faixas de sua trajetória.





Horários dos Shows

16 horas: Julia Mestre

Julia Mestre 16h45min: Luiz Lins & Ivyson

Luiz Lins & Ivyson 17h35min: Os Garotin

Os Garotin 18h25min: Céu

Céu 19h20min: Yago Oproprio

Yago Oproprio 20h15min: Banda Uó

Banda Uó 21h10min: Jovem Dionísio

Jovem Dionísio 22h05min: Seu Jorge

Seu Jorge 23h20min: Planet Hemp

Planet Hemp 0h35min: BaianaSystem

BaianaSystem 1h50min: Marina Sena

Marina Sena 3h20min: Pabllo Vittar

Festival Zepelim 2024