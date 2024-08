Ricardo Guilherme leva espetáculo "Bravíssimo" ao Teatro Abre Alas

Foto: Chico Gomes/DIvulgação Ricardo Guilherme, escritor e teatrólogo

O ator e dramaturgo Ricardo Guilherme apresenta nas sextas-feiras deste mês o espetáculo "Bravíssimo", aclamada montagem do ator inspirada em crônicas do escritor Nelson Rodrigues.

A peça apresenta ao público um olhar antropológico sobre o povo brasileiro, analisando o que ficou popularizado como um "complexo de vira-lata".

O artista leva ao palco duas personagens que possuem maneiras opostas de enxergar o Brasil, uma "granfina" e uma vizinha espalhafatosa. As duas se encontram e expõem a visão dos brasileiros de duas formas diferentes: por meio do menosprezo e da esperança.

A estreia de "Bravíssimo", no dia 23, coincide com o data em que Nelson Rodrigues faria 224 anos.

A apresentação do monólogo acontece no Teatro Abre Alas, onde Ricardo Guilherme pretende realizar diversas outras apresentações ao longo dos próximos meses.

"Vou fazer a experiência de ficar em cartaz inicialmente às sextas-feiras com a minha peça 'Bravíssimo'. Se der certo, quero fazer apresentações novas com peças que tem boa representação entre as já encenadas", explica o ator, que tem em seu radar de programação espetáculos como "Apareceu a Margarida" e "Flor de Obsessão".

Com este projeto, Ricardo inicia mais um desafio de conseguir público nas bilheterias de peças, que estão sendo planejadas sem nenhuma verba de incentivo e sem patrocinadores.

Todos os monólogos que estão sendo pensados para serem apresentados no Teatro Abre Alas tem uma característica em comum: a razão política. "O teatro é militância, uma militância política minha no sentido amplo da palavra. É uma tentativa de, com a minha palavra, expor o pensamento que me atravessa, o que emana de mim para a sociedade, para o meu tempo", destaca o ator.

"Costumo dizer que o artista tem que estar em três tempos ao mesmo tempo. Ele tem que estar ligado ao passado. Além disso, temos que estar solidário com as demandas do agora e também temos que estar à frente do tempo, no sentido de apontar caminhos, utopias e incentivos para que haja transformação", discursa.

Bravíssimo