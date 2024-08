Comes&Bebes indica três cafeterias em Fortaleza para ficar de olho

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 20-08-2024: Comes&Bebes com cafeterias de Fortaleza. Na foto, a cafeteria Musa. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Ao acordar, depois do almoço, entre uma refeição e outra ou mesmo só para relaxar, não existe a hora certa para o brasileiro tomar seu bom cafezinho. E ele pode ser com leite, expresso, cappuccino ou o tradicional preto coado. A bebida, em seus diferentes preparos, é sempre um convite para uma reunião com os amigos e família.

E se juntarmos isso a um ambiente acolhedor não existe nada melhor do que as cafeterias. Elas possuem esse poder de te levar a um lugar nostálgico e familiar, além de servir bons cafés, também chega à mesa nos mais diversos formatos, guloseimas irresistíveis.

Passando por decorações focadas na natureza, vintage,espaços modernos ou até ambientes clean, esses lugares convidam as pessoas que amam o café a explorar novos sabores enquanto desfrutam de uma estética incrível.

Pensando nisso, o Comes e Bebes separou três cafeterias em Fortaleza para você ficar de olho.

A Musa, padaria em Fortaleza, é nossa primeira indicação. O lugar abriu no início de agosto e é comandado pela chef Marina Araújo. O cardápio é pensado para celebrar a brasilidade.

Logo de cara, a decoração toda rosa chama a atenção, xícaras, pratos e talheres transmitem a personalidade única que a padaria possui e a frase "O perfume do abraço" na entrada do ambiente dá o toque final.

Além de evidenciar peças de barro, cactos que lembram o sertão e uma figa que remete à fé inabalável da chef, as mesas no lado de fora cobertas por um lindo arco de flores são perfeitas para um encontro.

"Queremos ser uma padaria tradicional daqui a alguns anos. Estamos trabalhando para isso, viemos para isso, essa é nossa meta", declara Marina.

O cardápio ainda está se formando, mas já deixa claro que é todo pensado para exaltar o que há de melhor na cultura alimentar brasileira e cearense. "Temos toda intenção de trazer delícias esquecidas para nosso menu", conta Marina.

Entre os destaques da casa está o sanduíche de cupim, preparado com molho especial da casa, cupim e queijo prato derretido por R$ 34 reais. O cuscuz com carne moída e banana cozida por R$25 reais também ganha destaque.

Tapiocas, frutas cobertas com chocolate, biscoito diamante de limão ou tangerina, que desmancham na boca, também fazem parte do menu.

A chef conta que o contato com o público é a parte que mais ama na profissão e que essa troca é importante para continuar fazendo um bom trabalho.

"Amo demais estar perto de gente. Podendo contar a história de cada produto, de cada criação, para mim é importante demais essa troca", declara.

Marina também descreve que o café brasileiro é perfeito e de qualidade incomparável. Para ela, ele deve ser muito bem acompanhado de pão, o famoso carioquinha, e para completar um pouco de leite que dá o toque perfeito no final.

Musa padaria brasileira

Onde: Rua República do Líbano, 540 — Meireles.

Rua República do Líbano, 540 — Meireles. Horário de funcionamento: terça a domingo das 7h às 18 horas

terça a domingo das 7h às 18 horas Mais informações no Instagram: @musapadariabrasileira

Café Cultive

A próxima indicação é o Café Cultive, uma cafeteria localizada na Aldeota, idealizada por três mulheres, Daniela Cabral, Helena Romero e Juliana Castro que, mesmo sem experiências no ramo, decidiram realizar o sonho gastronômico.

O trio se uniu para realizar o projeto que já estava há tempos em seus corações e, com almas empreendedoras, criaram o local em que o sentar à mesa, conversar sobre a vida e sentir o cheiro que o café proporciona possuem outro significado: o receber.

A cafeteria é realmente uma casa de família, construída nos anos 1970 e com arquitetura original. A decoração foi pensada para que os clientes sintam-se em casa, como um aconchego de casa de vó, com cheiro de infância, família e amor.

O cardápio foi construído em colaboração com a Chef Louise Benevides.

Os mais pedidos da casa são o cappuccino por R$14,90, campeão de vendas, o pão folha da Helena por R$38,90 e a sobremesa "Tô na Disney" de R$28,90.

"Nossa missão é cultivar laços e servir com carinho", declara Juliana Castro, uma das sócias.

Onde: Rua Maria Tomásia, 1276

Rua Maria Tomásia, 1276 Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8 às 21 horas

terça a domingo, das 8 às 21 horas Mais informações: (85) 3034.2713

(85) 3034.2713 Instagram: @cafecultive

Casa 1859 Cafeteria

Para quem gosta de tomar um bom cafezinho coado na hora, a cafeteria 1895 é o local ideal. Localizado na Parquelândia, o local funciona como self-service, padaria, cafeteria e é comandado por Jamile Soares, que tem um apreço grande por cafés e seus acompanhamentos.

Em um ambiente bem intimista, dividido em duas partes, climatizada e ao ar livre, a cafeteria possui em seu cardápio pratos bem típicos do café da manhã brasileiro, nordestino.

E para quem gosta e tem curiosidade de ver como cada coisa é preparada, no local existe um jardim bem aconchegante com uma janela direcionada para a cozinha, onde você pode acompanhar o passo a passo do seu pedido sendo feito.

Um dos diferenciais da cafeteria é que ele dá a opção do cliente ver de perto seu café sendo coado na mesa e preparada da forma que achar melhor, a xícara sai por R$ 6.

Entre os pratos mais pedidos estão as tapiocas, cuscuz e pães fresquinhos. O croissant nordestino, recheado de queijo e carne do sol, é um dos queridinhos da casa por R$24,90. Sendo muito bem acompanhado pelo chococcino, chocolate e cappuccino, por R$19,90 ou do Frapê de Nutella. O café gelado também é uma ótima opção, levando em consideração o clima quente de Fortaleza.

A proprietária comenta sobre o aumento das buscas por cafeteiras na Cidade.

"Um mercado em constante expansão, as pessoas estão cada dia mais buscando conhecer sobre o café e suas variações, além de ser um local agradável para encontros e confraternizações. Nós da Casa 1859 buscamos acompanhar de forma contínua esse crescimento e essa dinâmica desse setor em constante expansão", destaca Jamile Soares.

Um ambiente perfeito para quem gosta de reunir a família, amigos e encontros românticos. O local também oferece a opção de realizar festas de aniversários, mini casamentos, batizados e confraternizações.