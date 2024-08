La Bella Italia comemora 20 anos com menu

Foto: La Bella Italia/Divulgação Regina del Mare

Neste mês de agosto, o restaurante La Bella Italia completa 20 anos de história. Comandado por Luca Lunghi e especializado em gastronomia italiana contemporâne, espaço programou uma série de ações para comemorar o aniversário e um novo cardápio com destaque para os frutos do mar.

O menu reúne pratos da tradicional culinária italiana e também da gastronomia do Mediterrâneo, sem deixar de lado o cuidado com as técnicas do chef da casa Fábio Denardi.

Para as novidades do menu, o proprietário da casa Luca Lunghi explica: "o foco foi em pratos mais leves, mais mediterrâneos".

Nas entradas, o Cannoli Salati (R$48), um Canolis de massa filo recheados com creme de burrata, mix de cogumelos e avelã tostada, finalizado com mel de trufa branca e flor de sal; e o Carpaccio di Polpo (R$60) que vem com finas fatias de polvo, vinagrete mediterrâneo, alface frisée, gomos de laranja bahia e gergelim.

Nos risotos o menu apresenta a Regina del Mare (R$96), um risoto mantecato com bisque de lagosta e finalizado com lagosta grelhada e parma crocante, dentre muitas outras opções.

La Bella Italia