Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 23 de agosto (23/08)

Foto: Renato Mangolin/Divulgação Espetáculo "As Crianças" traz no elenco nomes consagrados como Analu Prestes, Mario Borges e Stela Freitas

Baseado na obra inglesa da dramaturga Lucy Kirkwood, chega à Caixa Cultural Fortaleza o espetáculo "As Crianças", que conta com Analu Prestes, Mario Borges e Stela Freitas, sob direção de Rodrigo Portella. A montagem narra a história de um casal de físicos aposentados que moram numa casa improvisada, em uma área inóspita assolada por um acidente nuclear, e têm a vida mudada quando uma mulher chega com uma missão.

Quando: 23 e 24 de agosto, às 20 horas, e 25, às 19 horas

23 e 24 de agosto, às 20 horas, e 25, às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287)

Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas na bilheteria do teatro

R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas na bilheteria do teatro Não recomendado para menores de 14 anos

Amores

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta sexta-feira, 23, o grupo NU'ZS duo, formado por Max Silva e Marcê Porena, com o musical "Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo".O espetáculo celebra diversos ícones da música brasileira que abordam o amor em situações do cotidiano. Ao todo, serão 17 canções apresentadas ao público. Entre os gêneros: soul music, rhythm and blues e jazz.

Quando: sexta-feira, 23, às 20 horas

sexta-feira, 23, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira)





Teatro Hip Hop

Roberta Estrela D'Alva se apresenta no Palco Pequeno do Centro Cultural do Cariri nesta sexta-feira, 23, com a roda de conversa "Teatro Hip Hop", que aborda a linguagem criada pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.

Quando: sexta-feira, 23, às 14 horas

sexta-feira, 23, às 14 horas Onde: Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, Nº 01 - Gizélia Pinheiro/ Batateiras, Crato)

Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, Nº 01 - Gizélia Pinheiro/ Batateiras, Crato) Gratuito

Mais informações: @centroculturaldocaririce





Illusion Show

Conhecida mundialmente por seus shows de ilusionismo, a dupla Henry e Klauss chega ao Teatro RioMar Fortaleza nesta sexta-feira, 23, com um espetáculo que promete surpreender o público. Os dois ficaram famosos devido a participações no Fantástico e em programas internacionais. Eles também são recordistas mundiais por ficarem 4 horas "levitando" na Avenida Paulista.

Quando: de sexta-feira, 23, a domingo, 25, em diversas sessões

de sexta-feira, 23, a domingo, 25, em diversas sessões Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50, vendas em Uhuul





Isaac Cândido

Nesta sexta-feira, 23, o cantor e compositor cearense Isaac Cândido realiza um show em tributo ao seu primo, Raimundo Fagner, na Estação das Artes. O artista, conhecido por abrir apresentações de grandes artistas como Tom Zé, Alceu Valença e Simone Guimarães, também homenageia seus familiares após a apresentação musical. O evento tem direção artística de Marcos Sampaio, editor adjunto do Vida&Arte.

Quando: sexta-feira, 23, das 20 às 21h30min

sexta-feira, 23, das 20 às 21h30min Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce