Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 24 de agosto

Quem nasce sob esta influência tem a personalidade forte, sagaz, espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis. É sereno, cordial e age com moderação e equilíbrio. Tem uma grande felicidade interna e compreende o mundo e as pessoas com facilidade. Sua missão será fazer com que as pessoas estudem e atinjam o conhecimento através dos livros.

O SANTO São Bartolomeu

Era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, situada a apenas 8 km de distância, mas não confiava naqueles montanheses. Por isso, era um pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. No primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético e irônico com relação às coisas de Deus. Depois de toda aquela desconfiança, a adesão a Jesus foi total. Devido à sua origem, presume-se que Bartolomeu podia estar presente nas Bodas de Caná, palco do primeiro milagre de Jesus, mas não há provas. Após a morte de Jesus, sabemos quais Apóstolos estavam reunidos em oração no Cenáculo. Entre eles estava Bartolomeu. Depois, conseguiu evangelizar o rei Polímio e sua esposa, causando ira entre sacerdotes. Astiage, irmão do rei Polímio, mandou matá-lo.