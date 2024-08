Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 24 de agosto (24/08)

Foto: Jeff Alan Shilton Araújo/Divulgação É inaugurada na Caixa Cultural Fortaleza neste sábado, 24, a exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan", do artista pernambucano

A Caixa Cultural Fortaleza recebe neste sábado, 24, a exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan", do artista pernambucano Jeff Alan. A mostra reúne 55 obras - em acrílica sobre tela e desenho sobre papel - e apresenta, através das telas, personagens reais em suas expressões, trejeitos, traços e texturas retintas de negritudes em seu cotidiano pela ótica do pintor.

Quando: sábado, 24, às 10h; visitação até 10 de novembro, de terça a sábado (das 10 às 20h) e domingos e feriados (das 10 às 19h)

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287)

Gratuito





Sérvulo Esmeraldo

O Centro Cultural do Cariri, no Crato, inaugura neste sábado, 24, a primeira exposição de Sérvulo Esmeraldo no equipamento que leva seu nome. Intitulada "Esse É Sérvulo Esmeraldo", a mostra gratuita reúne 62 obras. A mostra contempla xilogravuras, gravuras em metal, litogravuras e mais.

Quando: inauguração no sábado, 20, às 10h

Visitação: quintas e sextas-feiras, das 15h às 20 horas; sábados e domingos, das 12h às 20 horas

Onde: Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, no Crato)

Gratuito





Comédia

A comédia "Todos os Homens São Fiéis" é apresentada no Teatro Nadir Papi Saboya, neste sábado, 24. Com texto irônico, a peça faz a reflexão: os homens traem? Carlos Henrique (Luís Costa) levará fatos do cotidiano e da natureza para provar à namorada Jessica (Érica Cardoso) que os homens são fiéis, sim.

Quando: sábado, 24, às 20 horas

Onde: Teatro Nadir Papi Saboya, no Colégio Farias Brito (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)





Desmanttelo

O Colosso Fortaleza recebe neste sábado, 24, o retorno da festa "Desmanttelo do Nattan" à Capital. Projeto iniciado em 2023 e com mais de cinco horas de show, a festa do cantor cearense já rodou o País com grandes sucessos do artista, como "Amor na Praia" e "A Gente Se Entrega". O evento ocorre também em clima de comemoração do aniversário do artista.

Quando: sábado, 24, às 20 horas

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 120; vendas no site Brasil Tickets e nas Óticas Diniz (Iguatemi Bosque, Messejana, Montese, North Shopping, Centro e Harmony Center)