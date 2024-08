Seu Jorge estreia no Festival Zepelim com show para todas as idades

Foto: Jef Delgado/Divulgação Seu Jorge estreia no Zepelim com repertório recheado de sucessos

"Nós tendemos a tocar as músicas consagradas, sobretudo porque imagino que, nesse momento particular, há uma situação bem nova para mim. Uma situação de renovação de público. Muitos deles estão indo para o seu primeiro contato com um show ou com um festival. É a primeira experiência de muitos".

Ao falar de sua participação no Festival Zepelim em entrevista coletiva, o cantor, compositor e ator carioca Seu Jorge antecipa a presença de clássicos da carreira no repertório deste sábado, 24. Além disso, porém, demarca um contexto peculiar que tem percebido: a renovação de seu público.

"A envergadura da idade da plateia, no meu caso, é muito grande. Dependendo do ambiente do festival, se ele promove um espaço para famílias, vou ter gente de todas as idades. Vai aparecer a avó, o pai, o filho, a irmã e até a criança. A preocupação existe para não desabonar a presença da família, não trazer nada que seja impróprio", pondera.

Seu Jorge promete subir ao Palco Sol do Festival Zepelim, em Fortaleza, às 22h05min, com sucessos como "Amiga da Minha Mulher", "Burguesinha", "Mina do Condomínio" e "Quem Não Quer Sou Eu". Com a internet, o artista de 54 anos percebe a chegada de uma juventude que passa a acompanhá-lo.

Ele se surpreende, por vezes, com histórias de "passagens de pai para filho", como no caso de uma pessoa que foi entrevistar ele e Ana Carolina e relatou ouvi-lo desde os 11 anos por causa da mãe - na época, a garota tinha 22 anos. "Isso está acontecendo comigo. Tenho percebido que tem uma criançada (acompanhando)".

Diante disso, vem a preocupação com a variedade de público e com o modo como as mensagens chegarão a ele. Isso também se manifesta em decisões de letras. Seu Jorge cita a parceria com o DJ Papatinho e o rapper Black Alien em "Final de Semana".

O refrão da música, que tem como versos "Final de semana, ela vai pra rua/ Curtir um TrapSamba balançando a lua", teria originalmente a palavra "bunda" em vez de "lua", mas o cantor pediu a alteração.

"'Bunda' eu não falo, porque vai ter muita criança nessa coisa comigo. Vamos falar 'Balançando a Lua'? Porque talvez o público adulto entenda no lúdico e a criança entenda outra coisa. A música foi publicada e fez um sucesso incrível, não faltava criança cantando. Então, temos que ter cuidados com uma poesia, uma música popular brasileira. Nascemos no país de Vinícius de Moraes, que escreveu 'Eu Sei Que Vou te Amar'. Isso, para mim, tem um valor muito grande", explicou.

Assim, Seu Jorge destaca o interesse por músicas que "alimentem a alma" e que causem reflexões: "A música e a arte têm o poder de denunciar, cobrar, corrigir, informar e instruir, mas têm o compromisso essencial com a beleza, com o emocionar, com o fazer refletir. Por conta das dificuldades e desafios da vida, nós, artistas, temos que participar de uma agenda mundial entre coisas que preocupam a humanidade, mas não devemos nos desconectar da busca pela beleza. Nessa busca há o compromisso com aquilo que é sensível. Então é necessário que possamos estar sempre trazendo uma música que alimente a alma, o espírito, fortaleça a cabeça e abra a visão".

Em meio a diálogos sobre renovação de público, um fator que contribuiu para a chegada de Seu Jorge a novos ouvintes - e ouvintes mais novos - foi a versão "repaginada" de "Quem Não Quer Sou Eu". Produzida pelo DJ Topo, a versão MTG ("montagem") da música viralizou nas redes sociais nos últimos meses, alcançando mais de 123 milhões de reproduções apenas no Spotify.

O MTG é uma prática comum no funk, sendo caracterizado também pela colagem de uma ou mais músicas. No caso da canção de Seu Jorge, houve a junção com o funk "Maldita de Ex", do MC Leozin, e um rap do MC G15. A versão foi autorizada pelos outros autores das composições e também por Seu Jorge.

Ele afirma que se sentiu surpreendido ao ver o sucesso da versão, ainda mais da forma como ocorreu, sendo publicada no TikTok e alcançando "outra dimensão" a partir disso. "Ele (DJ Topo) pegou a indústria de calça curta. O negócio não saiu de alguém de dentro da indústria, surgiu na casa de alguém. A única coisa que tenho uma resistência muito grande é com o contexto do funk pornográfico, que começa com proibidão", analisa.

Ele acrescenta: "Acredito bem no que o Vinícius de Moraes deixou de beleza. Não gosto dessa coisa que desabona a mulher, que coloca ela em um lugar esquisito — aliás, no meu repertório tento colocar a mulher no lugar de apreciação. Esse lugar de sexualização na música parece gostoso, mas ela deixa a música fraca, na minha opinião. Mas é só isso. De resto, para mim, está tudo certo. A liberdade está aí", opina.

Para Seu Jorge, o MTG contribuiu para "renovar" uma parte de seu público, levando a sua música a pessoas mais jovens. Se "Quem Não Quer Sou Eu" foi lançada em 2011, em setembro de 2024 deve ser lançado o novo álbum de Seu Jorge, intitulado "Baile À La Baiana". Agora, é a oportunidade de continuar oferecendo novas produções aos fãs.

Festival Zepelim

Quando: sábado, 24, a partir das 15 horas



Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)



Quanto: a partir de R$ 185 (meia-entrada);



Vendas: BilheteriaVirtual.com.br



Mais informações: @festivalzepelim

