VIda&Arte homenageia Azuhli

Foto: Nicolas Gondim/Divulgação e Reprodução/Azuhli Cearense Azuhli (1995 - 2024) tem carreira celebrada pelo O POVO no Zepelim com espaço exclusivo

O Vida&Arte, plataforma de Cultura e Entretenimento do O POVO, inaugura no Festival Zepelim uma ação especial. Neste sábado, 24, o evento no Marina Park Hotel terá um espaço exclusivo de descanso e relaxamento em homenagem à artista visual cearense Azuhli (1995 - 2024), um dos principais nomes da arte contemporânea do Ceará.

O redário "Vida&Arte 35 Anos — Azuhli da Cor do Amar" reúne redes coloridas, painel de foto com colagem de obras da artista, carrinho de algodão-doce e carregadores de celular. A sinalização do espaço é inspirada nos traços fortes e nas cores marcantes de Azuhli.

Conhecida profissionalmente como Azuhli, a artista plástica cearense Luíza Veras faleceu em maio, deixando legado importante na arte contemporânea do Estado. Em suas obras, ela escolheu retratar diversos corpos femininos em sua forma e sentimentos reais.

A artista também foi membro do Conselho de Leitores do O POVO e estampou páginas e capas especiais do Vida&Arte. Além de homenagear Azuhli, a iniciativa faz referência aos 35 anos do Vida&Arte, caderno de cultura mais longevo do Ceará, celebrados em 2024.

O Vida&Arte também presta homenagem a Azuhli a partir de vídeos que serão exibidos no palco do Zepelim.

A ação promovida pelo O POVO em parceria com o festival visa destacar a arte e o legado de Azuhli, reunindo o propósito de "amor pela cultura" e o entendimento "de que a arte é para ser vivida em intensidade". Esses aspectos são ressaltados por Renato Abê, editor-chefe de Cultura e Entretenimento do O POVO.

"Azuhli repetia uma frase que resume bem: 'Tudo aqui já foi um sonho'. Essa máxima se aplica aqui: uma jovem artista cearense conquistar o Brasil, um caderno de cultura chegar aos 35 anos e um festival reunir tanto artista talentoso. Tudo isso já foi um grande sonho. Não existe cultura sem encantamento e neste dia 24 de agosto sonharemos juntos", acrescenta.

A ação do Vida&Arte no Zepelim é assinada pelo Marketing de Grandes Marcas do O POVO. Segundo Juliane Pereira, gerente de marketing, a proposta do Redário "é unir conforto, praticidade e arte, celebrando a obra da artista única e essencial que foi Azuhli".

"O Vida&Arte nasceu para dar visibilidade e reconhecimento a todas as formas de arte, à nossa cultura regional e nacional. Então, estar no Zepelim — não só com uma cobertura completa do evento, mas também com uma ativação que é a cara dos cearenses — nos enche de orgulho. Orgulho que fica ainda maior por ser um projeto que neste ano homenageia a Azuhli, uma artista visual que faz parte da história do Vida&Arte e que é um dos grandes nomes da arte contemporânea cearense", ressalta.

Para Renata Viana, coordenadora de Estratégia e Criação do Marketing do O POVO, "Azuhli foi e é a cara do Vida&Arte e do Festival do Zepelim". O "cantinho" de pausa e abraço é, pois, um presente do O POVO para a artista.

"Tivemos todo o cuidado de envolver a família da artista para que esse local fosse celebrativo e respeitoso. O nosso redário está sendo produzido entre os coqueiros do Marina Park; um cantinho de pausa e abraço. É um presente do O POVO para Azuhli — já o seu legado e sua obra permanecem como um grande presente à Cidade", enfatiza.

