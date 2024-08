Foto: Estúdio EAMC/Divulgação espetáculo "High School Music - Uma Vez, Sempre Wildcat"

O grupo da Escola de Teatro Marcelino Câmara apresenta neste domingo, 25, para apresentar o espetáculo "High School Music - Uma Vez, Sempre Wildcat", uma peça baseada na série musical de 2019.

Quando: domingo, 25, às 16 horas

Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350)

Quanto: a partir de R$ 40; assinantes do OP possuem desconto de 40% (inteira) na bilheteria e em Uhuul.com com o cupom OPOVO40

Des-Amor-Daçar

O Theatro José de Alencar recebe neste domingo, 25, o espetáculo "Des-Amor-Daçar" da Cia Prisma de Artes. A partir do contexto de um sistema patriarcal, a montagem traz depoimentos, histórias reais e até a ficção para abordar a pressão e a violência doméstica contra a mulher.

Quando: domingo, 25, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito (distribuição de ingressos pelo Sympla)

Instagram: @tja.theatrojosedealencar

American Breakfast

O Hard Rock Cafe Fortaleza prepara para a manhã deste domingo, 23, um "american breakfast" com tema da animação Patrulha Canina. A programação infantil reúne os personagens Chase, Marshall e Skye com muita música e interação com as famílias do local.

Quando: domingo, 25, às 9 horas

Onde: Hard Rock Cafe Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Mais informações: @hrcfortaleza

Forró da Cumadi

Neste domingo, 25, a cantora Ingrid Sales faz show especial durante a tarde na Estação das Artes. Intitulado "Forró da Cumadi", a artista apresenta, a partir das 12h30min, grandes sucessos do forró, que embalaram gerações. Antes dela, Rebeka Lúcio apresenta a performance musical "Saudosa Saudade", às 11 horas.

Quando: domingo, 25, a partir das 11 horas

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Música do Ceará

Neste domingo, 25, o cantor e compositor Edinho Vilas Boas comemora seu aniversário com a Família Vilas Boas, composta em trio com seus filhos. O show é intitulado "Forró em Família e a Música do Ceará", e visa arrecadar recursos para que o artista represente o Ceará no Festival Nacional da Canção (Fenac), em Minas Gerais, neste final de agosto.

Quando: domingo, 25, às 18 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 25 (couvert)