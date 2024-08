Confira a programação cultural desta segunda-feira, 26

Foto: Ismênia Isidoro/Divulgação Ismênia Isidoro é autora da obra "Libertação Nordestina", acrílica sobre tela exibida em exposição sobre 200 anos da Confederação do Equador

É lançada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta segunda-feira, 26, uma exposição itinerante comemorativa dos 200 anos da Confederação do Equador. São expostas 20 telas pintadas por artistas plásticos cearenses do coletivo Calçada.20, com foco na heroína Bárbara de Alencar. O objetivo da exposição é promover reflexões sobre a importância do movimento.

Quando: segunda-feira, 26, às 9 horas; visitação até sexta-feira, 30, durante o horário de expediente da casa

Onde: Alece (Av. Des. Moreira, 2807 - Dionísio Torres)

A rede de cinemas UCI está com promoção especial para os filmes nacionais finalistas do Prêmio Grande Otelo até terça-feira, 27, no Shopping Parangaba e no Iguatemi Bosque. Intitulado "UCI Day Cinema Brasileiro", o evento disponibiliza ingressos por R$ 10. Participam filmes como "Mussum, O Filmis", "Os Farofeiros", "Pérola", "Saudosa Maloca" e "Três Tigres Tristes"

Quando: segunda-feira, 26, e terça-feira, 27

Quanto: R$ 10

Informações sobre seções e locais em www.ingresso.com





Dorival Caymmi

O longa-metragem "Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos" é exibido no Canal Brasil nesta segunda-feira, 26, Dirigido, escrito e produzido pela cineasta e jornalista Daniela Broitman, o documentário narra a história do cantor e compositor por meio de entrevistas com nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Seus familiares também participam.

Quando: segunda-feira, 26, às 20 horas

Onde: Canal Brasil

Pisque Duas Vezes

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o suspense "Pisque Duas Vezes". Na obra, quando o bilionário de tecnologia Slater King conhece a garçonete Frida em sua sala de arrecadação de fundos, ele a convida para se juntar a ele e seus amigos em sua ilha particular. À medida que coisas estranhas começam a acontecer, Frida começa a questionar a sua realidade. Há algo errado com este lugar. Ela terá que descobrir a verdade se quiser sair viva da festa.

Quando e onde: Ingresso.com

Classificação indicativa: 18 anos

Tipos de Gentileza

Dirigido por Yorgos Lanthimos ("Pobres Criaturas") e protagonizado por Emma Stone, o filme "Tipos de Gentileza" está em cartaz em alguns cinemas de Fortaleza. O longa reúne três histórias antológicas que giram em torno de um homem que tenta assumir o controle de sua própria vida, um policial cuja esposa parece uma pessoa diferente e uma mulher que procura alguém com uma habilidade especial. No elenco, atores como Margaret Qualley, Jesse Plemons, Hunter Schafer e Willem Dafoe.

Quando e onde: Ingresso.com

Classificação indicativa:

18 anos